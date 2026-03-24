快訊

捲入伊朗衝突的土耳其：回顧過去百年的土伊關係與土耳其的平衡外交政策

《角頭》監製「宏哥」父喪 竹聯幫大排場300黑衣人送行

最後2天！53元買1股台灣虎航拿800元股東回饋 領取、使用說明一次看懂

聽新聞
0:00 / 0:00

證交所攜手台經院、資策會兩大智庫 啟動「創新板」前瞻產業研究合作

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

臺灣證券交易所於24日正式啟動「亞洲創新籌資平台：前瞻產業研究及創新板企業洞察」合作計畫。本次計畫首度深度串聯資本市場與國家級智庫能量，攜手台灣經濟研究院（台經院）與資訊工業策進會產業情報研究所（資策會MIC），旨在建構權威且專業的前瞻產業研究報告平台，提供投資大眾更具廣度與深度的產業洞察。

證交所總經理李愛玲表示，證交所與台經院、資策會長期以來已有深厚的合作基礎，過去主要側重於內部管理與IPO審查參考。然而，此次合作邁向全新里程碑，轉為主動向大眾提供專業、客觀且完整的產業研究報告。

李愛玲強調，創新板在國家經濟成長動能中扮演關鍵角色，目前鎖定包括半導體、AI、大健康、低軌衛星等14項前瞻產業。面對地緣政治、關稅挑戰及供應鏈劇烈變化，資本市場必須精準反映未來價值。未來透過兩大智庫，每個月將提供3至5則即時且深入的產業資訊，讓投資人能掌握第一手動態，目標是引領具創新能力的優質企業成長為「獨角獸」，實現「亞洲那斯達克」的願景。

台經院副院長周霞麗指出，台經院成立至今50周年，累積超過400多個全產業的研究報告。在當前美中貿易戰、地緣政治影響下，全世界政府與企業紛紛來台尋求投資機會，這正是台灣將品牌推向國際的最佳時機。

周霞麗表示，雖然全球創投市場近期轉趨保守，但台灣在政府政策引導下表現蓬勃。此次合作將特別針對創新板中涉及跨領域發展的軟硬體、半導體、健康能源及永續經濟等產業，每個月將核心研究成果公開於網站，協助投資人發掘隱藏商機，讓台灣企業不僅能吸引世界投資，更能具備走出去的實力。

資策會產業情報研究所（MIC）所長洪春暉則從風險管理與技術專業的角度切入。他認為，前瞻技術具備「高成長、高獲利」的特性，但也伴隨高度專業門檻與風險，若資本市場無法理解技術的「含金量」，便難以形成投資共識。

洪春暉強調，MIC這次的角色如同「書僮」，將最新的技術情報轉化為市場易懂的語言。透過此平台定期發布深度洞察，能有效消弭技術語言的隔閡，提升資訊透明度，進而協助投資人精準辨識企業價值，降低科技投資的潛在風險。他期待透過此次合作，能建構一個讓「創新者有資源、投資者有信心」的良性循環。

證交所表示，本次「前瞻產業研究報告平台」的啟動，象徵台灣資本市場對資訊含金量的重視提升至國家級水準。未來，投資人可透過證交所及合作智庫的專屬平台，獲取針對14項關鍵前瞻產業的趨勢分析，共同見證台灣創新企業在全球供應鏈中發揮核心價值。

低軌衛星 證交所 地緣政治

延伸閱讀

強化布局台灣多元事業 蔡慧接任蔡司台灣總經理

證交所「ESG生態系」專區正式上線 整合ESG八大面向推動成果

亞資中心推動辦公室統籌多家機構 參與「2026高雄智慧城市展」

相關新聞

想不到吧！基富通：Z 世代高達84%採定期定額投資

許多人以為新世代投資理財就是勇猛衝進衝出，實際情況可能顛覆大家的刻板印象！根據基富通證券統計，平台上的Z世代（30歲以下）族群中，高達84%採取定期定額，僅56%有單筆投入，顯示新世代投資人更加重視長期紀律投資，理財觀念與市場老手一樣成熟。

金價空頭情緒大增 臺銀：本周若未止跌、多方恐將持續退守

金價近日重挫，23日黃金存摺收盤價跌破每公克4,300元大關，已回吐今年以來全部漲幅，24日反彈回到4,500元附近。臺銀指出，市場空頭情緒大增，中長線多頭氣勢動搖。本周若未止跌以長紅收復部分長黑，多方將持續退守，金價會受制巨大空方壓力，短線將易跌難漲。

奧丁丁集團登上2026 年「金融時報」亞太區高成長企業500強

區塊鏈科技公司OBOOK Holdings Inc.旗下營運品牌奧丁丁集團今日宣布登上由國際權威財經媒體「金融時報」（Financial Times）與全球數據平台Statista共同評選之「2026 年亞太區高成長企業」榜單。在亞太區500家成長動能強勁的企業中，奧丁丁位居第226名。

國內首件離岸風電再融資案 兆豐銀共同主辦海能風電589億元聯貸

兆豐銀行持續深化永續金融布局，以實際行動支持政府離岸風電政策，參與海能風力發電（Formosa 2，下稱「海能風電」）約新台幣589億元專案融資聯貸案，並擔任共同主辦銀行（MLAB）。該案已於本月20日完成再融資協議並達融資到位，由兆豐銀行聯同7家公股行庫、9家民營銀行及10家外資銀行等共計27家金融機構參與，為台灣首件離岸風電再融資聯貸案，具指標性意義。

新壽接軌新制 淨值增411億 六大壽險唯二成長

台新新光金控昨（23）日發布重訊公告金控及子公司新光人壽首次適用國際財務報導準則第17號之影響數，其中，新光人壽股東權益（淨值）增加411億元，為六大壽險中淨值唯二成長，而且增加最多的公司，累積合約服務邊際（CSM）餘額達2,607億元。

合庫金股利1.05元 三年新高

合庫金董事會昨（23）日決議2025年度股利分派，每股配發現金股利0.8元、股票股利0.25元，合計股利1.05元，為三年來高點及史上第三高，其中現金股利逐年提升。以昨日收盤價22.55元計，現金殖利率約3.5%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。