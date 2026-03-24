證交所攜手台經院、資策會兩大智庫 啟動「創新板」前瞻產業研究合作

臺灣證券交易所於24日正式啟動「亞洲創新籌資平台：前瞻產業研究及創新板企業洞察」合作計畫。本次計畫首度深度串聯資本市場與國家級智庫能量，攜手台灣經濟研究院（台經院）與資訊工業策進會產業情報研究所（資策會MIC），旨在建構權威且專業的前瞻產業研究報告平台，提供投資大眾更具廣度與深度的產業洞察。

證交所總經理李愛玲表示，證交所與台經院、資策會長期以來已有深厚的合作基礎，過去主要側重於內部管理與IPO審查參考。然而，此次合作邁向全新里程碑，轉為主動向大眾提供專業、客觀且完整的產業研究報告。

李愛玲強調，創新板在國家經濟成長動能中扮演關鍵角色，目前鎖定包括半導體、AI、大健康、低軌衛星等14項前瞻產業。面對地緣政治、關稅挑戰及供應鏈劇烈變化，資本市場必須精準反映未來價值。未來透過兩大智庫，每個月將提供3至5則即時且深入的產業資訊，讓投資人能掌握第一手動態，目標是引領具創新能力的優質企業成長為「獨角獸」，實現「亞洲那斯達克」的願景。

台經院副院長周霞麗指出，台經院成立至今50周年，累積超過400多個全產業的研究報告。在當前美中貿易戰、地緣政治影響下，全世界政府與企業紛紛來台尋求投資機會，這正是台灣將品牌推向國際的最佳時機。

周霞麗表示，雖然全球創投市場近期轉趨保守，但台灣在政府政策引導下表現蓬勃。此次合作將特別針對創新板中涉及跨領域發展的軟硬體、半導體、健康能源及永續經濟等產業，每個月將核心研究成果公開於網站，協助投資人發掘隱藏商機，讓台灣企業不僅能吸引世界投資，更能具備走出去的實力。

資策會產業情報研究所（MIC）所長洪春暉則從風險管理與技術專業的角度切入。他認為，前瞻技術具備「高成長、高獲利」的特性，但也伴隨高度專業門檻與風險，若資本市場無法理解技術的「含金量」，便難以形成投資共識。

洪春暉強調，MIC這次的角色如同「書僮」，將最新的技術情報轉化為市場易懂的語言。透過此平台定期發布深度洞察，能有效消弭技術語言的隔閡，提升資訊透明度，進而協助投資人精準辨識企業價值，降低科技投資的潛在風險。他期待透過此次合作，能建構一個讓「創新者有資源、投資者有信心」的良性循環。

證交所表示，本次「前瞻產業研究報告平台」的啟動，象徵台灣資本市場對資訊含金量的重視提升至國家級水準。未來，投資人可透過證交所及合作智庫的專屬平台，獲取針對14項關鍵前瞻產業的趨勢分析，共同見證台灣創新企業在全球供應鏈中發揮核心價值。