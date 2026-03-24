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奧丁丁集團登上2026 年「金融時報」亞太區高成長企業500強

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
奧丁丁集團登上2026 年「金融時報」亞太區高成長企業500強，圖為奧丁丁創辦人王俊凱。圖／本報資料照片
奧丁丁集團登上2026 年「金融時報」亞太區高成長企業500強，圖為奧丁丁創辦人王俊凱。圖／本報資料照片

區塊鏈科技公司OBOOK Holdings Inc.旗下營運品牌奧丁丁集團今日宣布登上由國際權威財經媒體「金融時報」（Financial Times）與全球數據平台Statista共同評選之「2026 年亞太區高成長企業」榜單。在亞太區500家成長動能強勁的企業中，奧丁丁位居第226名。

此項排名旨在評估亞太區企業於2021年至2024年間的營收表現。在此期間，奧丁丁年複合成長率（CAGR）高達 42%，遠高於今年8.4%的榜單入選門檻，此外，公司總營收成長率更達189%。在競爭激烈且快速變動的亞太區市場中，奧丁丁成功躋身500強前段班，顯示其核心業務已建立強大的規模效益，並具備穩健應對市場變動的營運韌性。

奧丁丁集團創辦人暨執行長王俊凱表示，這份排名不僅肯定了團隊多年來建立的營運紀律與執行力，更體現奧丁丁深耕亞太市場所累積的扎實底蘊。奧丁丁也正將這套成功的營運架構部署至一個潛力更為巨大的全新賽道：全面建構合規穩定幣支付基礎建設，以回應全球企業與消費者對跨境資金流動安全高效的迫切需求。

奧丁丁已攜手全球兩大支付網絡，加速新一輪成長。作為Circle全球穩定幣支付網絡Circle Payment Network（CPN）的一員，奧丁丁結合其近乎即時且合規的穩定幣交易能力，讓企業能透過OwlPay支付架構完成跨境結算。同時，奧丁丁也深化與Visa的合作，透過Visa Direct技術串聯，將支付觸角延伸至全球逾110億個端點，建構無縫全球支付網絡。

目前支付基礎建設已正式上線，美國非營利組織Hope for Haiti近期導入OwlPay後，成功將國際匯款成本最高降低 93%，並實現近乎即時的資金結算，徹底翻轉過去傳統銀行體系需耗時數日的繁瑣流程。

憑藉橫跨美國、歐盟與日本的合規佈局，奧丁丁相信其「合規優先」的營運根基已構築顯著的競爭優勢，隨著全球企業與金融機構積極尋求能夠跨司法管轄區運作的合規穩定幣結算夥伴，公司已在這波市場需求浪潮中站穩關鍵位置。

王俊凱 基礎建設 財經媒體

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