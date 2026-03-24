快訊

虎航福岡飛桃園遇宵禁滯留過夜…旅客氣炸 今再10航班延誤

收訊不好不是你問題！餐廳疑私設訊號遮蔽器拚翻桌率 NCC：可罰20萬

川普對伊朗急踩煞車！CNN：宣布時機有盤算 談關稅也用這招

聽新聞
0:00 / 0:00

國內首件離岸風電再融資案 兆豐銀共同主辦海能風電589億元聯貸

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
兆豐銀行深化永續金融承諾 ，共同主辦海能風電589億元聯貸案。兆豐銀行／提供
兆豐銀行深化永續金融承諾 ，共同主辦海能風電589億元聯貸案。兆豐銀行／提供

兆豐銀行持續深化永續金融布局，以實際行動支持政府離岸風電政策，參與海能風力發電（Formosa 2，下稱「海能風電」）約新台幣589億元專案融資聯貸案，並擔任共同主辦銀行（MLAB）。該案已於本月20日完成再融資協議並達融資到位，由兆豐銀行聯同7家公股行庫、9家民營銀行及10家外資銀行等共計27家金融機構參與，為台灣首件離岸風電再融資聯貸案，具指標性意義。

海能風電位於苗栗竹南外海，由風睿能源（SRE Group）持股51%、捷碧能源（JERA Nex bp）持股49%。風場總裝置容量為376 MW，於2023年1月完成47支風機安裝，同年3月完成全數風機併聯，並於2023年9月8日正式取得商業運轉許可，為台灣離岸風電第二階段首座商轉的風場。自完工商轉以來發電效率穩定，每年預計可供應約38萬戶家庭的用電需求。

兆豐銀行力挺台灣綠能產業發展，穩固能源轉型資金動能，積極投入離岸風電專案融資，除本聯貸案外，先前亦主辦中能發電離岸風場聯貸案、參與沃旭大彰化西南風場專案融資、國泰風能離岸風場以及丹麥哥本哈根基礎建設基金（CIP）之渢妙離岸風力發電聯貸案等。

截至2月底，兆豐銀行離岸風電相關產業融資餘額已近兩百億元。在聯貸市場表現屢獲國際肯定，甫榮獲亞太區貸款市場公會Asia Pacific Loan Market Association（APLMA）評選為2025年度「台灣年度最佳聯貸銀行」，此為兆豐銀行連續兩年獲此殊榮，彰顯其卓越的專業能力與市場影響力，深受國內外機構及企業的高度信賴與肯定。

金融機構 公股行庫 聯貸案

延伸閱讀

海能風電589億再融資到位 台灣離岸風電新紀錄

永豐綠色行動力論壇 聚焦能源韌性新貌

相關新聞

虛擬資產業將導入信託、隔離管理機制…境外幣商落地 三家有意願

金管會主委彭金隆於昨（23）日揭示虛擬資產業（VASP）監管新進展，包括台灣專法將導入資產信託、隔離管理二機制，走向高強度監理，他並公布目前全台約100萬人在VASP開戶，已有19家銀行對虛擬資產保管表達興趣。另外，官員也透露，目前有三家以上境外幣商有意願在台落地。

奧丁丁集團登上2026 年「金融時報」亞太區高成長企業500強

區塊鏈科技公司OBOOK Holdings Inc.旗下營運品牌奧丁丁集團今日宣布登上由國際權威財經媒體「金融時報」（Financial Times）與全球數據平台Statista共同評選之「2026 年亞太區高成長企業」榜單。在亞太區500家成長動能強勁的企業中，奧丁丁位居第226名。

國內首件離岸風電再融資案 兆豐銀共同主辦海能風電589億元聯貸

兆豐銀行持續深化永續金融布局，以實際行動支持政府離岸風電政策，參與海能風力發電（Formosa 2，下稱「海能風電」）約新台幣589億元專案融資聯貸案，並擔任共同主辦銀行（MLAB）。該案已於本月20日完成再融資協議並達融資到位，由兆豐銀行聯同7家公股行庫、9家民營銀行及10家外資銀行等共計27家金融機構參與，為台灣首件離岸風電再融資聯貸案，具指標性意義。

新壽接軌新制 淨值增411億 六大壽險唯二成長

台新新光金控昨（23）日發布重訊公告金控及子公司新光人壽首次適用國際財務報導準則第17號之影響數，其中，新光人壽股東權益（淨值）增加411億元，為六大壽險中淨值唯二成長，而且增加最多的公司，累積合約服務邊際（CSM）餘額達2,607億元。

合庫金股利1.05元 三年新高

合庫金董事會昨（23）日決議2025年度股利分派，每股配發現金股利0.8元、股票股利0.25元，合計股利1.05元，為三年來高點及史上第三高，其中現金股利逐年提升。以昨日收盤價22.55元計，現金殖利率約3.5%。

信貸族創高 金額突破1.5兆

國人對於信用貸款需求持續穩定成長，根據聯徵中心最新統計，今年1月新增個人信貸人數約8萬1,267人、新增個人信貸總金額902.2億元；國內信貸族總人數也呈現逐月緩步成長，截至今年1月底，總人數已達到185.9萬人，且個人信貸總金額也突破1.5兆元，雙雙創下新高紀錄。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。