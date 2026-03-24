國內首件離岸風電再融資案 兆豐銀共同主辦海能風電589億元聯貸

兆豐銀行持續深化永續金融布局，以實際行動支持政府離岸風電政策，參與海能風力發電（Formosa 2，下稱「海能風電」）約新台幣589億元專案融資聯貸案，並擔任共同主辦銀行（MLAB）。該案已於本月20日完成再融資協議並達融資到位，由兆豐銀行聯同7家公股行庫、9家民營銀行及10家外資銀行等共計27家金融機構參與，為台灣首件離岸風電再融資聯貸案，具指標性意義。

海能風電位於苗栗竹南外海，由風睿能源（SRE Group）持股51%、捷碧能源（JERA Nex bp）持股49%。風場總裝置容量為376 MW，於2023年1月完成47支風機安裝，同年3月完成全數風機併聯，並於2023年9月8日正式取得商業運轉許可，為台灣離岸風電第二階段首座商轉的風場。自完工商轉以來發電效率穩定，每年預計可供應約38萬戶家庭的用電需求。

兆豐銀行力挺台灣綠能產業發展，穩固能源轉型資金動能，積極投入離岸風電專案融資，除本聯貸案外，先前亦主辦中能發電離岸風場聯貸案、參與沃旭大彰化西南風場專案融資、國泰風能離岸風場以及丹麥哥本哈根基礎建設基金（CIP）之渢妙離岸風力發電聯貸案等。

截至2月底，兆豐銀行離岸風電相關產業融資餘額已近兩百億元。在聯貸市場表現屢獲國際肯定，甫榮獲亞太區貸款市場公會Asia Pacific Loan Market Association（APLMA）評選為2025年度「台灣年度最佳聯貸銀行」，此為兆豐銀行連續兩年獲此殊榮，彰顯其卓越的專業能力與市場影響力，深受國內外機構及企業的高度信賴與肯定。