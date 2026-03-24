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選股為先 利率持平下的震盪市況中找機會

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

在台股市場方面，聯邦投信分析，受到中東地緣政治風險升溫影響，油價上行帶動市場波動加劇，資金操作趨於保守，整體盤勢呈現「指數震盪、結構分化」格局。權值股動能相對受限，但具備定價能力的原物料族群表現較具支撐，同時AI相關供應鏈，包括半導體與伺服器零組件，仍持續吸引資金青睞。

另一方面，中小型與題材股雖維持活躍，但波動幅度亦明顯放大。聯邦投信建議，短期操作宜採「選股重於選市」策略，聚焦具備穩定現金流與長期成長趨勢的產業，如AI、高階製程及能源轉型相關族群，在震盪環境中掌握結構性機會。

在投資策略上，聯邦投信表示，在多空因素交錯、震盪成為常態的市場環境下，風險承受度較為穩健的投資人，可透過平衡型基金進行資產配置。聯邦金鑽平衡基金以「攻守並進」為核心策略，股票部位聚焦低軌道衛星、半導體供應鏈與光通訊等AI成長產業，掌握科技升級帶來的長期機會。

同時配置新發行可轉換公司債，提升投資組合彈性與下檔保護力，並依市場變化動態調整股債比重，以降低波動風險。聯邦投信指出，透過多元資產配置，有助於投資人在市場震盪中兼顧成長潛力與資產穩定度。

美國聯邦公開市場委員會（FOMC）近期召開利率決策會議，維持利率於3.5%至3.75%不變，聯邦投信表示，政策態度較市場預期更為審慎。

儘管市場原先期待釋出寬鬆訊號，但聯準會強調，在通膨尚未明顯回落前不急於降息，並指出AI投資短期可能推升需求與物價，使利率難以快速下行。此外，未來主席人選與政策方向仍具不確定性，使市場對降息時點轉趨保守。聯邦投信指出，後續觀察重點將落在油價走勢，若能源價格維持高檔，將進一步壓縮降息空間。

地緣政治風險 資產配置 市場

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