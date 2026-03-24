貝萊德集團董事長Larry Fink 發布2026年年度信函

貝萊德集團董事長勞倫斯·芬克（Larry Fink）3月23日發布2026年致全球投資人的年度信函，信函主題為《與國家共同成長：一位長期樂觀主義者的觀點》。每年，這封信函都反映 Larry 過去一年與全球客戶、政策制定者及企業領袖的交流後的洞察，並探討正在重塑市場趨勢的長期力量。

這次信中的核心觀點是：全球經濟成長的下一個階段，關鍵在於讓多人參與資本市場，進而共享價值創造的成果。Larry 提到，長期投資能將個人的財務未來與國家的經濟成長緊密連結在一起：

「在最理想的情況下，長期投資能夠促成一種公民層面的奇蹟。」

「當人們用幾十年的長期目光，而不是短期的心態來投資其儲蓄，資本市場便能將資金投入企業、基礎建設與就業機會；而當這個循環發生在自己的國家，個人的未來也就和國家的未來緊密相連。」

「如果資本市場持續創造更多的繁榮，那麼確保更多人能夠參與其中，就是解方之一。」

信中也探討三股正在重塑全球經濟的結構性力量 — 各國追求自給自足、資本市場報酬成長快於薪資成長，以及人工智慧可能進一步加劇財富集中的風險：

「世界各國正圍繞著自給自足重新布局，而這需要更多資本長期投入。」

「多數財富流向資本市場，但真正參與其中的人卻不多。」

「人工智慧將創造龐大的經濟價值，如何確保更多人能參與其中的成長，既是挑戰，也是機會。」

信中的另一項核心主題是透過更完善的退休制度、更早參與的投資途徑，以及現代化的市場基礎建設，讓全球更多人有機會成為資產的擁有者。

信中也強調貝萊德紮實的業務表現與市場定位，能協助客戶在當前更為複雜的市場環境中掌握投資機會：

「我們具備全方位且全球化的平台，涵蓋公募與私募市場、不同資產類別及區域，以及主動與指數投資策略，滿足客戶的投資組合需求，並由 Aladdin 科技平台全面支援。」

這封信函希望透過呼籲擴大長期投資的參與，讓更多人得以共享經濟成長的成果，並為相關議題的進一步討論，提供具建設性的觀點。