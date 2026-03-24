快訊

兩波東北季風影響略降溫有零星雨 下周二起鋒面雨炸3天

聽新聞
0:00 / 0:00

台指期夜盤大漲1,059點漲幅3.25% 台積電收漲55點漲幅3.04%

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

臺灣期貨交易所24日清晨五點收盤的盤後交易行情，臺指期大漲1,059點，收在33,618點，漲幅3.25%；台積電（2330）期貨近月合約上漲55點，收在1,865點，漲幅3.04%。因美國總統川普宣稱將和伊朗談判，雖伊朗否認，但仍帶動美股主要指數大漲逾1%，台積電ADR收漲2.8%，以338.45美元作收。

盤後時段的臺指期近月合約收在33,618點，成交量117,865口；盤中走勢震盪激烈，盤中最高點33,989，最低點32,100點，振幅5.8%。

台積電期貨近月合約收在1,865點，成交量5,600口；盤中最高1,885點，最低1,795點，振幅4.97%。

小型臺指期近月合約收在33,582點，上漲1,036點，漲幅3.18%；盤中成交量1,160口；盤中最高點33,750，最低點32,155點，振幅4.9%。

小型台積電期貨近月合約收在1,860點，漲幅2.76%，交易量20,633口；盤中最高1,880點，最低1,795點，振幅4.7%。

元大台灣50ETF期貨近月合約收在76.5點，漲幅3.24%；盤中最高76.95點，最低73.45點，振幅4.72%。

黃金US期近月合約收在4,452點，上漲83.1點，漲幅1.9%。

元大美債20年ETF期貨（00679B）近月合約收在27.21點，漲幅0.33%；盤中最高27.45點，最低27.11點，振幅1.25%。

永豐期貨表示，要留意美股近期轉弱已經相當明確，無論是科技股領軍的那斯達克或是標普500，都在高檔出現轉折跡象，資金開始從高估值成長股撤出，殖利率維持高檔與降息預期反覆，讓市場風險偏好下降，這直接壓抑全球股市評價；台股今年在AI與半導體族群帶動下明顯強於其他市場，但也正因為漲幅過大、乖離過深，使得一旦外部環境轉弱，就更容易出現補跌與評價修正，這一波並不是基本面立即惡化，而是資金面與估值面的修正循環，如果中期趨勢在美股未止跌前仍偏空看待，台股難以獨強。

期貨 元大 成交量

延伸閱讀

台積電ADR大漲2.8% 較台北交易溢價逾20%

美股收盤／四大指數漲逾1% 川普喊暫停攻擊伊朗 華爾街抓到「這訊號」

川普又說話了！台指期夜盤90度大噴、反彈逾千點後震盪

中東衝突恐擴大！台股早盤一度急殺1,082點、台積電拚守1,800元

相關新聞

虛擬資產業將導入信託、隔離管理機制…境外幣商落地 三家有意願

金管會主委彭金隆於昨（23）日揭示虛擬資產業（VASP）監管新進展，包括台灣專法將導入資產信託、隔離管理二機制，走向高強度監理，他並公布目前全台約100萬人在VASP開戶，已有19家銀行對虛擬資產保管表達興趣。另外，官員也透露，目前有三家以上境外幣商有意願在台落地。

新壽接軌新制 淨值增411億 六大壽險唯二成長

台新新光金控昨（23）日發布重訊公告金控及子公司新光人壽首次適用國際財務報導準則第17號之影響數，其中，新光人壽股東權益（淨值）增加411億元，為六大壽險中淨值唯二成長，而且增加最多的公司，累積合約服務邊際（CSM）餘額達2,607億元。

合庫金股利1.05元 三年新高

合庫金董事會昨（23）日決議2025年度股利分派，每股配發現金股利0.8元、股票股利0.25元，合計股利1.05元，為三年來高點及史上第三高，其中現金股利逐年提升。以昨日收盤價22.55元計，現金殖利率約3.5%。

信貸族創高 金額突破1.5兆

國人對於信用貸款需求持續穩定成長，根據聯徵中心最新統計，今年1月新增個人信貸人數約8萬1,267人、新增個人信貸總金額902.2億元；國內信貸族總人數也呈現逐月緩步成長，截至今年1月底，總人數已達到185.9萬人，且個人信貸總金額也突破1.5兆元，雙雙創下新高紀錄。

鄧白氏發布報告 中東危機 逾400台廠受衝擊

全球商業數據商鄧白氏發布中東危機對台灣經濟與能源安全影響最新研究報告指，台灣面臨「能源市場、物流中斷、貿易相關業務」衝擊；數據顯示去年有超過275家台灣出口商及138家進口商依賴荷莫茲海峽航線，面臨資金周轉壓力、付款延遲及生產中斷風險。航線中斷不僅影響物流，更加劇信用風險與融資困難。

台幣貶破32元關卡 重挫1.22角 收32.092元寫近一年低點

全球超級央行周釋出偏鷹訊號，加上中東地緣政治風險疑慮導致市場避險情緒升溫，新台幣匯價昨（23）日貶破32元關卡，終場貶值1.22角收32.092元，改寫近一年新低，成交量放大至35.15億美元。匯銀估計，外資單日匯出約20億美元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。