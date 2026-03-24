台幣貶破32元關卡 重挫1.22角 收32.092元寫近一年低點

全球超級央行周釋出偏鷹訊號，加上中東地緣政治風險疑慮導致市場避險情緒升溫，新台幣匯價昨（23）日貶破32元關卡，終場貶值1.22角收32.092元，改寫近一年新低，成交量放大至35.15億美元。匯銀估計，外資單日匯出約20億美元。

央行外匯局長蔡烱民昨日在立法院證實，這幾天已進場調節，立委問32元是否為防線，官員則否認，強調市場失序才會調節。

立委賴士葆詢問，3月外資賣超台股逾7,000億元，這筆資金都去哪了？蔡烱民指出，多數資金已匯出，也是近期台幣走貶的主因。外資賣股後依規定須匯出資金，使外匯市場出現「美元需求大於供給」的壓力。這波資金流動，成為匯市波動的關鍵推手。

賴士葆說，市場都說有央行總裁楊金龍「32元防線，跌破就進場？」央行明確否認。蔡烱民說，匯率走勢取決於國際美元強弱與資金流動，無法預設價位。近期台幣主要在31.5至32元區間波動，是市場供需決定。

外資昨日再度大舉賣超台股，匯銀人士指出，外資「從股市提款、轉進美元」的動作明顯，且買匯節奏「又急又大」，單筆交易規模多在2,000萬美元左右，對匯市形成強大壓力。儘管央行盤中進場調節，但在外資持續買匯下，尾盤仍遭「敲低」，未能守穩「32」字頭。

匯銀分析，當前匯市主導力量仍來自外資，尤其以美系外資「抓匯」動作最為積極，單筆買匯動輒達數千萬美元，且幾乎未設上限，使市場流動性承壓。相較之下，出口商拋匯意願偏低，主因市場普遍預期匯價仍有續貶空間，因此多採觀望態度，進一步加劇匯市供需失衡。

央行昨日操作屬「適度防守」，並未強力干預匯價走勢。市場人士指出，在外資實質匯出需求下，央行難以全面阻擋資金流出，只能透過盤中調節減緩波動。