快訊

小心「AI假醫師」！誤導醫療資訊氾濫 掌握三大原則降低誤判風險

川普縮手！稱談判有進展 轟伊朗電廠延後5天

聽新聞
0:00 / 0:00

台幣貶破32元關卡 重挫1.22角 收32.092元寫近一年低點

經濟日報／ 記者任珮云廖珮君黃于庭／台北報導
台幣示意圖。 聯合報系資料照
台幣示意圖。 聯合報系資料照

全球超級央行周釋出偏鷹訊號，加上中東地緣政治風險疑慮導致市場避險情緒升溫，新台幣匯價昨（23）日貶破32元關卡，終場貶值1.22角收32.092元，改寫近一年新低，成交量放大至35.15億美元。匯銀估計，外資單日匯出約20億美元。

央行外匯局長蔡烱民昨日在立法院證實，這幾天已進場調節，立委問32元是否為防線，官員則否認，強調市場失序才會調節。

立委賴士葆詢問，3月外資賣超台股逾7,000億元，這筆資金都去哪了？蔡烱民指出，多數資金已匯出，也是近期台幣走貶的主因。外資賣股後依規定須匯出資金，使外匯市場出現「美元需求大於供給」的壓力。這波資金流動，成為匯市波動的關鍵推手。

賴士葆說，市場都說有央行總裁楊金龍「32元防線，跌破就進場？」央行明確否認。蔡烱民說，匯率走勢取決於國際美元強弱與資金流動，無法預設價位。近期台幣主要在31.5至32元區間波動，是市場供需決定。

外資昨日再度大舉賣超台股，匯銀人士指出，外資「從股市提款、轉進美元」的動作明顯，且買匯節奏「又急又大」，單筆交易規模多在2,000萬美元左右，對匯市形成強大壓力。儘管央行盤中進場調節，但在外資持續買匯下，尾盤仍遭「敲低」，未能守穩「32」字頭。

匯銀分析，當前匯市主導力量仍來自外資，尤其以美系外資「抓匯」動作最為積極，單筆買匯動輒達數千萬美元，且幾乎未設上限，使市場流動性承壓。相較之下，出口商拋匯意願偏低，主因市場普遍預期匯價仍有續貶空間，因此多採觀望態度，進一步加劇匯市供需失衡。

央行昨日操作屬「適度防守」，並未強力干預匯價走勢。市場人士指出，在外資實質匯出需求下，央行難以全面阻擋資金流出，只能透過盤中調節減緩波動。

外匯市場 地緣政治風險 楊金龍

延伸閱讀

股匯雙殺 新台幣重貶收32.092元逾10個半月新低

彭金隆：政院版虛擬資產服務法列優先 半年內訂保管指引

外資賣股大撤退！台幣貶逼32元 央行證實已出手

新台幣再貶逾1角破32元關 外資掃美元匯出潮未歇

相關新聞

虛擬資產業將導入信託、隔離管理機制…境外幣商落地 三家有意願

金管會主委彭金隆於昨（23）日揭示虛擬資產業（VASP）監管新進展，包括台灣專法將導入資產信託、隔離管理二機制，走向高強度監理，他並公布目前全台約100萬人在VASP開戶，已有19家銀行對虛擬資產保管表達興趣。另外，官員也透露，目前有三家以上境外幣商有意願在台落地。

台幣貶破32元關卡 重挫1.22角 收32.092元寫近一年低點

全球超級央行周釋出偏鷹訊號，加上中東地緣政治風險疑慮導致市場避險情緒升溫，新台幣匯價昨（23）日貶破32元關卡，終場貶值1.22角收32.092元，改寫近一年新低，成交量放大至35.15億美元。匯銀估計，外資單日匯出約20億美元。

交易稅負 金管會盼「內外」一致

立委李彥秀昨（23）日在立法院財委會質疑，虛擬資產稅制尚未定案，但境內、外交易稅負落差明顯，恐扭曲資金流向。金管會主委彭金隆坦言，稅制確實會影響資金移動，金管會立場是希望境內外交易平台稅負趨於一致，但仍尊重財政部專業。

金管會：「幣圈老師」帶單 擬納管

虛幣投資熱度升溫，帶動「幣圈老師」與帶單群組盛行，立委關注是否涉及影響價格與誤導投資人，要求金管會強化監理。金管會主委彭金隆昨（23）日說，將透過《金融消費者保護法》的授權子法納管相關行為，建立有序市場。

央行：油價衝擊推升通膨 短強長弱

在眾多影響物價因子中，國際油價仍被視為關鍵變數之一，也是今年物價波動的最大不確定因素。央行研究顯示，油價上漲通常會在短期內推升通膨，屬於典型的成本推動型壓力。然而，在極端高通膨情境下，其影響反而不顯著，主因在於政府與國營事業會透過調節機制進行干預，以降低對民生物價的衝擊。

「幣圈」老師帶單踩紅線？金管會擬出手納管

虛幣投資熱度升溫，帶動「幣圈老師」與帶單群組盛行，立委關注是否涉及影響價格與誤導投資人，要求金管會強化監理。金管會主委彭金隆說，未來將透過《金融消費者保護法》的授權子法納管相關行為，建立有序市場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。