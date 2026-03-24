鄧白氏發布報告 中東危機 逾400台廠受衝擊

全球商業數據商鄧白氏發布中東危機對台灣經濟與能源安全影響最新研究報告指，台灣面臨「能源市場、物流中斷、貿易相關業務」衝擊；數據顯示去年有超過275家台灣出口商及138家進口商依賴荷莫茲海峽航線，面臨資金周轉壓力、付款延遲及生產中斷風險。航線中斷不僅影響物流，更加劇信用風險與融資困難。

報告分析台灣對中東出口占比低（0.7%），進口占5.1%，但對能源與關鍵化學原料依賴。若全球能源核心航道荷莫茲海峽受阻，引發斷鏈與成本暴漲將從生產端迅速擴散至物價，恐削弱企業投資動能。中東危機升級對台灣經濟外部衝擊主要透過能源市場、物流及貿易相關業務影響。因貿易集中於礦物燃料、有機及無機化學品、金屬及機械設備，區域中斷對台灣影響顯著。

報告強調台灣能源進口依賴度超過95%，中東11國供應約68%原油。油價上漲已推升零售燃料價格，政府短期內以價格凍結措施緩解消費者壓力，但中東局勢未來動向至關重要，政府可能需投入更多資源以穩定油電等基礎能源價格，並支撐具戰略性產業，形成財政壓力。

報告結論認為，荷莫茲海峽替代路線有限且產能不足，台灣若失去該航道能源供應，須尋找成本更高、運輸更遠的替代來源。