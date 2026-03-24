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信貸族創高 金額突破1.5兆

經濟日報／ 記者葉佳華／台北報導

國人對於信用貸款需求持續穩定成長，根據聯徵中心最新統計，今年1月新增個人信貸人數約8萬1,267人、新增個人信貸總金額902.2億元；國內信貸族總人數也呈現逐月緩步成長，截至今年1月底，總人數已達到185.9萬人，且個人信貸總金額也突破1.5兆元，雙雙創下新高紀錄。

銀行主管觀察，信貸主要承作年齡層大致落在30至50歲為最大宗，由於小額信貸金額不高、風險相對低、貸款期限普遍短，也成為銀行著重布局消金的重點業務之一。

近年來個人信貸總人數及總金額呈現緩步上升趨勢，根據聯徵中心統計，截至今年1月底為止，信貸總人數已來到185.9萬人、總金額正式突破1.5兆元；若與去年1月同期相比，總人數年增4.7%、總金額也年增逾12%。

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