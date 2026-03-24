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新壽接軌新制 淨值增411億 六大壽險唯二成長

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

台新新光金控（2887）昨（23）日發布重訊公告金控及子公司新光人壽首次適用國際財務報導準則第17號之影響數，其中，新光人壽股東權益（淨值）增加411億元，為六大壽險中淨值唯二成長，而且增加最多的公司，累積合約服務邊際（CSM）餘額達2,607億元。

另外，新光人壽董事會昨日亦決議通過授權董事長出具不動產洽商意向書，推估應為進行不動產投資與綜效考量。

台新新光金昨日發布重訊指出，金控今年1月1日依據國際財務報導準則第17號（IFRS 17）規定，衡量保險及再保險合約，並重新指定金融資產後，使金控股東權益（淨值）增加571億元，達到5,407億元，與去年底相比，淨值成長11.8%；而保險合約負債項下之合約服務邊際（CSM）為2,614億元，是保險合約群組中與未來提供服務相關，尚未認列於損益的利潤。

子公司新光人壽接軌IFRS 17後，股東權益（淨值）則增加411億元，達到2,316億元，較去年底成長21.5%，為六大壽險中淨值唯二成長，而且增加最多的公司，累積CSM餘額達2,607億元，未來將逐步釋出至損益。

六大壽險中另一家接軌後淨值成長的公司為凱基人壽，其因資產重分類使股東權益增加135億元，達2,143.3億元，累積CSM餘額約2,000億元；國泰人壽淨值減少2,445億元，但累積CSM餘額達5,119億元；富邦人壽淨值減少約960億元，累積CSM餘額達4,032億元；南山人壽淨值減少631億元，累積CSM近3,800億元；台灣人壽淨值減少135億元，累積CSM約1,600億元。

在獲利方面，新光人壽2月合併稅後純益31.4億元，累計稅後純益84.6億。受惠於CSM穩定攤銷與經常性投資收益挹注，獲利穩定。另2月台股持續走揚，但金融市場仍受多項不確定因素影響。不過，藉由資產負債管理與外匯避險策略之執行，有效維持本期損益的平穩。未來公司將持續監測各項核心財務指標，透過累積高品質CSM存量，確保長期財務健全。在保險業務動能仍維持強勁，今年前二月新契約保費達283.5億元，年成長110%。

南山人壽 台灣人壽 國泰人壽

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