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合庫金股利1.05元 三年新高
合庫金（5880）董事會昨（23）日決議2025年度股利分派，每股配發現金股利0.8元、股票股利0.25元，合計股利1.05元，為三年來高點及史上第三高，其中現金股利逐年提升。以昨日收盤價22.55元計，現金殖利率約3.5%。
合庫金2025年稅後純益214.4億元，年增8.2%，EPS為1.36元，本次每股分派現金股利0.8元，總計將發出125.4億元現金，盈餘轉增資配股0.25元，總金額39.2億元。股利配發率77.2%。
身為泛公股的合庫金向來採取穩健股利政策，自2011年成立以來，股利介於1元至1.3元之間，過去三年總股利均發放1元，隨著去年獲利創歷年新高，合庫表示，反映經營成果提供股東股利穩定成長回饋。另值得注意的是，合庫金現金股利比重逐年提升，從2022年0.5元、2023年0.65元、2024年0.7元，到去年度0.8元，現金股息比重已占76％，今年發放完後帳上未分配盈餘尚有311億元。截至去年底，合庫金為國內資產規模第六大金控。
此外，合庫金今年股東會訂於6月18日召開，屆時將年度盈餘分派案提請股東會承認。今年董事會也將改選，選舉第六屆董事，本次董事及獨立董事應選名額分別為十席及五席。
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