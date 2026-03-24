合庫金股利1.05元 三年新高

國人對於信用貸款需求持續穩定成長，根據聯徵中心最新統計，今年1月新增個人信貸人數約8萬1,267人、新增個人信貸總金額902.2億元；國內信貸族總人數也呈現逐月緩步成長，截至今年1月底，總人數已達到185.9萬人，且個人信貸總金額也突破1.5兆元，雙雙創下新高紀錄。

2026-03-24 01:22