央行：油價衝擊推升通膨 短強長弱

在眾多影響物價因子中，國際油價仍被視為關鍵變數之一，也是今年物價波動的最大不確定因素。央行研究顯示，油價上漲通常會在短期內推升通膨，屬於典型的成本推動型壓力。然而，在極端高通膨情境下，其影響反而不顯著，主因在於政府與國營事業會透過調節機制進行干預，以降低對民生物價的衝擊。

以台灣為例，當國際油價大幅波動時，政府常透過調降貨物稅或其他政策工具穩定市場，中油亦啟動「亞鄰最低價」與「油價平穩措施」雙軌機制，抑制油價過度上漲。此類措施有效減緩油價傳導至終端物價的幅度，使其對通膨的影響呈現「短期顯著、長期遞減」（短強長弱）的特性。

自2月28日中東爆發美伊戰爭起至3月22日止，依據浮動油價機制（亞鄰最低價）與配合政策啟動專案平穩機制，台灣中油預估汽、柴油合計吸收金額約34.26億元。

歷史經驗亦顯示，政策調節在油價衝擊中扮演重要角色。2005年金磚國家崛起帶動能源需求，推升油價上揚，政府即採取措施穩定物價；2007至2008年間全球原物料價格飆升時，亦推動「多元吸收」方案以減輕民生壓力。2018年美國制裁伊朗引發油價上漲，以及2021年疫情後供應鏈失衡與俄烏戰爭推升能源價格，相關穩定機制皆曾啟動。

央行認為，在全球經濟結構快速變動與不確定性升高的背景下，單一指標已難全面掌握通膨風險。透過IaR等多元分析工具，搭配政策溝通與預期管理，將有助於提升貨幣政策的靈活性與有效性，並在通膨壓力升溫前及時採取因應措施，維持物價與經濟穩定。