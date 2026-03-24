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金管會：「幣圈老師」帶單 擬納管
虛幣投資熱度升溫，帶動「幣圈老師」與帶單群組盛行，立委關注是否涉及影響價格與誤導投資人，要求金管會強化監理。金管會主委彭金隆昨（23）日說，將透過《金融消費者保護法》的授權子法納管相關行為，建立有序市場。
立委李彥秀指出，現行規範已禁止意圖影響價格的操作，但市場上仍充斥教學喊單、帶進帶出等行為，實質已具投資建議性質，關切未來是否將虛擬資產分析與顧問行為納入管理。
彭金隆說，類似行為在傳統金融市場已有相應規範，例如網紅推廣金融商品也受一定限制。
未來可在《金融消費者保護法》授權子法中，就金融服務業透過KOL（意見領袖）進行廣告、招攬與促銷活動等行為加以規範。
在修法方向上，民眾黨版本已明確納管「關鍵意見領袖」，包括要求虛擬資產服務商（VASP）在廣告與行銷中揭露公司名稱及許可資訊，禁止虛偽或誤導性促銷，並規範KOL須具備一定資格條件。
金融圈坦言，實務上，很難要求KOL一定得具備資格條件，例如投信顧公會建立投信業者與網紅合作的自律機制，是採雙方簽訂合作契約、納入投信業內控制度，並定期檢視網紅行銷的合規性。
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