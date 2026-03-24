交易稅負 金管會盼「內外」一致

立委李彥秀昨（23）日在立法院財委會質疑，虛擬資產稅制尚未定案，但境內、外交易稅負落差明顯，恐扭曲資金流向。金管會主委彭金隆坦言，稅制確實會影響資金移動，金管會立場是希望境內外交易平台稅負趨於一致，但仍尊重財政部專業。

依現行規定，境內虛擬資產交易須併入綜所稅，最高可達40%；境外交易則適用海外所得制度，100萬元以下免申報、750萬元以下免稅高門檻。

李彥秀指出，此稅制落差可能誘使國人將資金轉往海外平台，侵蝕國內稅基。

財政部官員坦言，境內外交易制度上確實適用不同規定，後續將收集資料，並配合專法時程做進一步研議。官員表示，課稅設計將與專法整體規劃同步，才能提出完整制度。

彭金隆說，稅制本身會影響資金流動，既然納管虛擬資產（VASP），可以提供國人更好條件，也希望把交易盡量站在統一條件做納管。

李彥秀進一步說，除了境內外賦稅套利問題，還有幣別轉換與出金的課稅爭議。財政部官員說明，依現行所得稅法，只要有交易或轉換行為，所得就會計算在內；至於後續花費或消費，則屬另外一件事，不影響所得認定。