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虛擬資產業將導入信託、隔離管理機制…境外幣商落地 三家有意願

經濟日報／ 記者黃于庭廖珮君／台北報導
金管會主委彭金隆。記者邱德祥／攝影
金管會主委彭金隆。記者邱德祥／攝影

金管會主委彭金隆於昨（23）日揭示虛擬資產業（VASP）監管新進展，包括台灣專法將導入資產信託、隔離管理二機制，走向高強度監理，他並公布目前全台約100萬人在VASP開戶，已有19家銀行對虛擬資產保管表達興趣。另外，官員也透露，目前有三家以上境外幣商有意願在台落地。

立法院財委會昨日審查《虛擬資產服務法》草案。全球第二大加密貨幣交易所FTX破產重創投資人信心，顯現虛擬資產市場監管的急迫性。立委賴惠員說，該案影響約30萬名台灣投資人、損失達4億美元，問題核心在三大結構性漏洞，包括客戶資產未隔離、流動性不足及資金管理不當。

彭金隆指出，過去在虛擬資產市場野蠻生長、沒有納管的時代會發生如FTX爆發資金流動性不足的問題，這是因為資產無隔離，存取也沒有做保護。

為因應相關風險，金管會已在草案中明訂，一是業者須將客戶資產全數交付信託，二是客戶資產與自有資產嚴格區隔，未來即使業者出現財務問題，客戶資產仍可獨立保護，避免遭挪用或轉為高風險標的。除資產保護機制外，監理範圍也將擴及業者營運、資訊揭露及風險控管。

虛擬資產市場監管最大難題是境外幣商納管，立委林岱樺提及台灣合規業者僅八家，但實際仍有30家以上的境外幣商未落地納管，恐對消費者無保障。

彭金隆指出，境外幣商來台有兩種途徑，包含成立子公司或分公司，再申請VASP牌照，確實曾與境外幣商互動過。

據了解，部分業者因資金來源被認為是陸資而有落地困難，知情律師透露，目前至少有三家以上境外幣商有意願落地台灣，其中包含已公開的新加坡錢包商Liminal及美商比特行（BitGo）已在台設立分公司或子公司，幣安（Binance）也在台設立分公司。

除VASP業者，傳統金融機構也有意參與虛擬資產市場。

彭金隆表示，目前大約有19家銀行表達對虛擬資產保管試辦業務有興趣，其中有五家申請試辦，各銀行技術採用方式不同，預計六個月內訂出虛擬資產保管業務指引，屆時即可正式申請開辦。

截至目前已核准試辦的銀行為聯邦、中信、凱基、國泰世華及台新銀行。銀行局指出，除國泰世華銀及台新銀尚在籌備中，其餘均已開辦，核准試辦期間為六個月，至於新訂定的指引，具體內容仍待銀行公會研議討論。

FTX 彭金隆 賴惠員

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