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接軌 IFRS 17 新壽淨值大增411億元、累積 CSM 達2,607億元

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

台新新光金控（2887）23日發布重訊公告金控及子公司新光人壽首次適用國際財務報導準則第17號之影響數，其中，新光人壽股東權益（淨值）增加411億元，為六大壽險中淨值唯二成長，而且增加最多的公司，累積合約服務邊際（CSM）餘額達2,607億元。

台新新光金發布重訊指出，金控今年1月1日依據國際財務報導準則第17號（IFRS 17）規定，衡量保險及再保險合約，並重新指定金融資產後，使金控股東權益（淨值）增加571億元，達到5,407億元，與去年底相比，淨值成長11.8%；而保險合約負債項下之合約服務邊際（CSM）為2,614億元，是保險合約群組中與未來提供服務相關，尚未認列於損益的利潤。

子公司新光人壽接軌IFRS 17後，股東權益（淨值）則增加411億元，達到2,316億元，較去年底成長21.5%，為六大壽險中淨值唯二成長，而且增加最多的公司，累積CSM餘額達2,607億元，未來將逐步釋出至損益。

另外，新光人壽董事會亦決議通過授權董事長出具不動產洽商意向書，推估應為進行不動產投資與綜效考量。

保險 淨值 金控 新光人壽

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