凱基證券總經理換血！黃幼玲退休、由林志宏接掌 資安長同步異動

凱基金（2883）23日通過重要人事更迭案。凱基證券總經理黃幼玲退休，將於4月1日正式卸下職務，董事會決議由現任凱基證券（泰國）營運長林志宏接任總經理一職；此外，為強化資安防護韌性，凱基金控與凱基證券的資安長亦同步進行換手。

即將退休的黃幼玲，是台灣證券業界少見的女性專業經理人，其年紀據悉已接近70歲，職涯資歷極其深厚。黃幼玲出身自承銷部門，具備紮實的實戰經驗與嚴謹的風險管理意識。

知情人士透露，以黃幼玲的資歷其實早就有機會接下總經理位置，是直到去年6月底時，她在凱基證券面臨組織調整、亟需穩定軍心的關鍵時刻，以「承銷老將」身分臨危受命接掌大位，而任內她也成功發揮女性領導者柔韌的特質，帶領凱基證券在經紀、承銷及自營業務穩居市場領先地位，並推動數位轉型。

頂著史丹佛大學管理科學與工程博士高學歷的林志宏，即將接任新總經理，他具備著豐富的國際化視野與跨部門治理經驗；林志宏早期任職於荷蘭銀行，第二份工作便轉任凱基證券，當上副總經理暨衍生性商品部亞太區主管，對金融產品開發與量化交易有深刻理解。

隨後他被派往凱基證券泰國子公司（KGI Securities Thailand）擔任營運長（COO）。凱基泰國子公司是當地少數上市的證券商，規模與市占率長年位居泰國券商前段班，不僅在經紀業務實力雄厚，其衍生性金融產品的市占率更常態性名列前茅。林志宏在泰國期間，成功協助子公司在高波動的東南亞（1303）市場維持穩定獲利，此次返台接掌總經理，外界看好他將結合國際視野，進一步優化凱基證券的商品廣度。

除總經理異動外，凱基23日亦公告資安長的人事布局。凱基金控部分，原資安長孫克仲離任（職務調整），由擁有豐富數位銀行經驗的陳信榮接任。陳信榮曾擔任連線商業銀行（LINE Bank）資訊安全長，預計將為凱基金控導入更前瞻的數位資安防範體系。

凱基證券資安長原先同樣由孫克仲兼任，改由現任資訊長黃榮林兼任資安長。黃榮林長期深耕凱基資訊架構，此次兼任資安長，可望推動「資訊與資安一體化」，強化交易系統的防禦能量。