台新新光金接軌IFRS 17 淨值增加571億

今年起保險業接軌國際財務報導準則第17號（IFRS 17），影響壽險財報表現。台新新光金今天公告首次適用IFRS 17對股東權益影響數，金控淨值增加新台幣571億元，子公司新光人壽則增加411億元。

台新新光金今天發布重大訊息，今年1月1日首次適用IFRS 17，依規衡量保險及再保險合約，並重新指定金融資產後，致股東權益（淨值）增加571億元。

由於在IFRS 17下，保險業不會在銷售保單時認列利潤，而是後續提供服務時才逐步認列到損益表中的保險收入，因此每賣出一張保單可累積多少合約服務邊際（CSM），成為衡量保險公司未來利潤的重要指標。

台新新光金表示，保險合約負債項下的CSM為2614億元，是保險合約群組中與未來提供服務相關，尚未認列於損益的利潤。其中，新光人壽股東權益增加411億元，CSM為2607億元。

台新新光金說明，台新新光金及新光人壽首次適用IFRS 17的個體股東權益加計稅後CSM分別為7499億元及4402億元；114年底國際財務報導準則第4號（IFRS4）的個體股東權益分別為4836億元與1905億元。