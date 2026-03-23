解讀企業永續轉型與ESG治理 安永舉辦IFRS S1、S2永續揭露研討會

在全球永續浪潮推動下，永續資訊已成為企業價值評估不可或缺的核心要素。隨著金管會宣布我國正式接軌 IFRS 永續揭露準則的重大政策方向，企業必須以更全面、更精準的方式回應市場對永續治理與透明度的期待。為協助企業掌握這場重大轉折，安永聯合會計師事務所於23日在臺中舉辦「迎向永續揭露新時代 — IFRS S1、S2 對企業的影響與實務因應」研討會，吸引眾多上市櫃企業高階主管、永續負責人與供應鏈廠商參與，反應熱烈。

活動由安永聯合會計師事務所台中所主任會計師陳明宏開場致詞。他表示，IFRS S1 與 S2 的正式上路，象徵永續報導將全面走向與財務資訊同等的重要地位，這不僅是合規要求，更代表著企業治理邁向國際透明標準的關鍵一步。他指出，隨著主管機關明確揭示企業將於 2027 至 2029 年分階段適用準則，越早啟動轉型準備的企業，越能在永續競爭中掌握先機。

在主題講座中，安永聯合會計師事務所ESG策略與永續發展諮詢服務朱田晏三副總經理深入解析 IFRS S1、S2 的核心精神與揭露架構。他強調，新準則要求企業以更有系統性的方式整合永續與財務資訊，並逐步建構永續治理、數據蒐集與資訊控管機制。對許多企業而言，這不只是遵循國際趨勢，更是重新檢視營運韌性與競爭策略的重要契機。朱田副總經理也分享多項企業近期導入永續揭露的實務觀察，讓與會者能更掌握轉型過程中的重點與挑戰。

活動後半場的實務工作坊更是本次研討會的一大亮點。透過精心設計的個案分析，安永專業團隊帶領企業逐步釐清永續重大議題，並指引參與者從治理、策略、營運與價值鏈等面向進行系統性思考，協助企業掌握「重大性分析」在 IFRS 永續揭露中的關鍵位置。工作坊以實作為導向，使與會者能在互動練習中快速理解如何將重大議題辨識結果，落實於未來的永續資訊呈現之中。

本次研討會在熱烈互動與討論中圓滿落幕。安永團隊表示，未來永續資訊將成為投資市場關注企業價值與長期競爭力的重要指標，企業除了建立永續治理架構，更應積極強化跨部門協作、資料可靠性管理與供應鏈溝通。安永將持續結合國際視野與本地專業，協助企業完善 IFRS S1/S2 導入規劃、永續策略制定、資料蒐集與內控建置，陪伴企業一同迎向永續揭露新時代。