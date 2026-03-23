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川普：與伊朗過去2天進行良好對話 延後5天打擊能源設施

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股匯雙殺 新台幣重貶收32.092元逾10個半月新低

中央社／ 台北23日電
中東戰火升溫，市場避險情緒蔓延，台灣今天上演股匯雙殺，台股早盤一度狂瀉逾1000點，新台幣兌美元貶勢洶洶，開盤後迅速摜破32元整數關卡，午後更重貶逾2角，尾盤貶幅收斂，收盤收在32.092元，貶1.22角，改寫逾10個半月新低。圖／本報資料照片
中東戰火升溫，市場避險情緒蔓延，台灣今天上演股匯雙殺，台股早盤一度狂瀉逾1000點，新台幣兌美元貶勢洶洶，開盤後迅速摜破32元整數關卡，午後更重貶逾2角，尾盤貶幅收斂，收盤收在32.092元，貶1.22角，改寫逾10個半月新低。圖／本報資料照片

中東戰火升溫，市場避險情緒蔓延，台灣今天上演股匯雙殺，台股早盤一度狂瀉逾1000點，新台幣兌美元貶勢洶洶，開盤後迅速摜破32元整數關卡，午後更重貶逾2角，尾盤貶幅收斂，收盤收在32.092元，貶1.22角，改寫逾10個半月新低。

美國總統川普21日表示，若伊朗不在48小時內全面開放荷莫茲海峽，美國就會打擊並摧毀伊朗多座發電廠。伊朗軍方回應，若美方採取行動，將徹底封鎖該水道。中東局勢未見好轉，能源危機升高，全球股市陷入動盪。

台股今天開盤跳空重挫，早盤下挫1082.79點，終場加權指數收32722.5點，下跌821.38點。三大法人合計賣超台股1046.27億元，其中外資大砍839.22億元。

新台幣兌美元今天以31.99元開盤後，火速失守32元整數大關，隨著外資提款台股後瘋狂匯出，午後貶幅擴大，最低觸及32.196元，終場未能站回31元價位，時隔逾10個半月，收盤匯價再見32元。台北及元太外匯市場續爆大量，總成交金額達35.15億美元。

外匯交易員表示，今天外資匯出力道強勁，尤其午盤過後大舉匯出，使新台幣走勢疲弱，眼見貶勢明確，出口商不急於進場，僅部分陸續拋匯。新台幣盤中重貶逾2角，央行不希望匯價波動太劇烈，尾盤出手調節，使貶幅收斂。

外匯交易員指出，近期新台幣處於偏貶格局，市場避險情緒未消，若中東局勢惡化，不排除新台幣將測試32.5元關卡。

根據央行統計，美元指數今天勁揚0.52%，亞幣齊聲走貶，韓元重挫1.22%、日圓大貶0.82%、新加坡幣跌0.43%、新台幣貶0.38%、人民幣貶0.35%。

伊朗 三大法人 能源危機 央行 台股

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