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綜合績效、永續發展國際肯定 玉山銀獲台灣最佳銀行

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
玉山銀行獲2026年台灣最佳銀行。聯合報系資料照
玉山銀行獲2026年台灣最佳銀行。聯合報系資料照

國際財經媒體《Global Finance》近日公布第33屆「年度全球最佳銀行」評選結果，玉山銀行以強勁的財務表現、卓越的數位創新實力，以及在ESG永續領域的領先地位，獲「2026年台灣最佳銀行」（Best Bank in Taiwan）。

《Global Finance》總編輯兼創辦人Joseph D. Giarraputo表示，2026年全球銀行業雖面臨地緣政治及監管壓力，但優秀的金融機構透過AI與數位創新，展現了極強的韌性。玉山銀行在資產負債管理與滿足客戶變動需求上的表現，深獲評審團肯定。

2025年玉山銀行營運表現亮眼，全年稅後淨利達新台幣327億元，年成長33%。關鍵財務指標如每股盈餘（EPS）、股東權益報酬率（ROE）及資產報酬率（ROA）均創近5年新高。

在各項業務指標中，玉山銀行全年淨手續費收入創下歷史新高，其中財富管理手續費收入年增14.3%，信用卡簽帳金額亦成長8.1%，顯見玉山在零售金融市場的領先優勢。

玉山銀行積極擴展海外版圖，目前已在11個國家地區設有35個營業據點。2025年10月美國達拉斯代表人辦事處開業，成為首家進駐達拉斯的台資銀行，並獲准籌設孟買分行及申請多倫多分行。透過洛杉磯分行、達拉斯辦事處與未來多倫多分行的串聯，建構北美「黃金三角」服務網，連結東西岸與南方供應鏈廊帶，支援臺商全球布局。

在財富管理領域，玉山銀行持續擴展高資產顧客，透過「財富管理2.0」五大核心策略與「亞洲資產管理中心」高雄專區的領先掛牌，成功吸引超高資產族群，展現強大的品牌黏著度，同時，連結香港及新加坡私銀中心，提供顧客不斷點跨境財富管理服務。科技應用方面，玉山更導入AI「客戶大腦」系統，提供精準的客製化金融方案，透過智慧化信用評估、AI模型與流程自動化，不僅有效提升審核效率與精準度，更能維持嚴謹的風險控管，展現AI應用於零售金融的實質成果。

玉山金控蟬聯DJBIC道瓊永續指數11年，並連續4年獲MSCI ESG最高評級AAA肯定。

台資銀行 地緣政治 財富管理

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