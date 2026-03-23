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兆豐保險攜手台灣山林復育協會 投入原生植群復育

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
兆豐保險副總經理張弘欣（右）率隊出席參加臺灣山林復育協會成立10周年慶暨成果分享會活動。兆豐保險／提供
兆豐保險副總經理張弘欣（右）率隊出席參加臺灣山林復育協會成立10周年慶暨成果分享會活動。兆豐保險／提供

為推動生物多樣性與山林復育行動，兆豐保險長期攜手臺灣山林復育協會投入天然山林復育。台灣山林復育協會今年適逢成立10周年， 於大肚山森林復育中心舉辦周年慶暨成果分享會活動，兆豐保險致贈多組高枝剪及小枝切鋏等全新設備，幫助協會提升作業效率。

台灣山林復育協會成立於2016年，以推動天然山林復育、找回生物多樣性為目標，從台中大肚山出發，逐步推動復育計畫，並倡議「種對的樹」的重要性。

兆豐保險自2021年起與協會展開合作，包括台中大都會公園復育行動，號召員工及眷屬種植逾400棵在地原生種苗木；另也在台中龍目井步道建構防火林帶、降低火燒山風險，協助恢復天然植群與生物多樣性。

除復育行動外，兆豐保險也與協會合作辦理森林生態教育、親子植樹及構樹造紙活動等，並擴大社會參與，推廣原生樹種與生態復育觀念；於2024年與協會簽訂「高雄淺山天然植群復育計畫」，推動原生苗木培育與復育基地建置，逐步擴大復育量能，促進都市生態綠化、恢復高雄淺山林原有生態樣貌。

兆豐保險副總經理張弘欣表示，兆豐保險除了提供風險保障服務，也致力落實企業社會責任，投入山林復育與生物多樣性行動，未來也會持續攜手台灣山林復育協會深化長期合作，共同邁向下一個十年，讓原生生態持續復原與發展。

兆豐 保險

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