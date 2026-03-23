聽新聞
0:00 / 0:00
兆豐保險攜手台灣山林復育協會 投入原生植群復育
為推動生物多樣性與山林復育行動，兆豐保險長期攜手臺灣山林復育協會投入天然山林復育。台灣山林復育協會今年適逢成立10周年， 於大肚山森林復育中心舉辦周年慶暨成果分享會活動，兆豐保險致贈多組高枝剪及小枝切鋏等全新設備，幫助協會提升作業效率。
台灣山林復育協會成立於2016年，以推動天然山林復育、找回生物多樣性為目標，從台中大肚山出發，逐步推動復育計畫，並倡議「種對的樹」的重要性。
兆豐保險自2021年起與協會展開合作，包括台中大都會公園復育行動，號召員工及眷屬種植逾400棵在地原生種苗木；另也在台中龍目井步道建構防火林帶、降低火燒山風險，協助恢復天然植群與生物多樣性。
除復育行動外，兆豐保險也與協會合作辦理森林生態教育、親子植樹及構樹造紙活動等，並擴大社會參與，推廣原生樹種與生態復育觀念；於2024年與協會簽訂「高雄淺山天然植群復育計畫」，推動原生苗木培育與復育基地建置，逐步擴大復育量能，促進都市生態綠化、恢復高雄淺山林原有生態樣貌。
兆豐保險副總經理張弘欣表示，兆豐保險除了提供風險保障服務，也致力落實企業社會責任，投入山林復育與生物多樣性行動，未來也會持續攜手台灣山林復育協會深化長期合作，共同邁向下一個十年，讓原生生態持續復原與發展。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。