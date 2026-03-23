兆豐保險攜手台灣山林復育協會 投入原生植群復育

隨著中東戰爭進入第四周，美伊兩國相互威脅發動新的襲擊，衝突持續延燒。統計自3月以來，截至20日為止台股已下跌1,870點、跌幅5.28％，但近三周期間13家金控股東人數合計共增加11萬人，顯見散戶及存股族逆勢進場撿便宜。其中又以華南金（2880）增加1.7萬人最多，永豐金（2890）及中信金（2891）也同步增加1.4萬人，顯示金控股在高殖利率護體下，呈現「越跌越買」態勢。

2026-03-23 17:48