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2025年機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單頒獎典禮 3月25日登場

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

為表揚機構投資人落實盡職治理實務及致力提升盡職治理資訊揭露品質，臺灣證券交易所於今（2026）年3月25日舉辦「2025年度機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單頒獎典禮」，這次典禮表揚評比結果排名前25%的機構投資人，希冀持續提升機構投資人對盡職治理重視，並鼓勵其對資訊透明度與揭露品質的積極追求，促進標竿學習與良性競爭，典禮預定邀請金融監督管理委員會證券期貨局副局長黃仲豪蒞臨致詞及擔任頒獎人，並將邀集主管機關及盡職治理守則諮詢委員會委員共襄盛舉。

證交所表示，今年度評比標準分為第一構面「政策與遵循聲明」及第二構面「實務與揭露」共30項指標，第一構面包含盡職治理政策、利益衝突政策及投票政策的揭露完整性；第二構面則涵蓋盡職治理報告要素、議合個案的執行及投票紀錄等內容，全面評量機構投資人實踐盡職治理情形。

評鑑結果已於2025年12月31日公告，與前一屆相比，本屆整體得分明顯提升，較前屆增加約5.6%，得分達80分以上之機構較去年增加11家，顯見國內機構投資人對盡職治理的重視程度有所提升，盡職治理資訊揭露較佳名單評比指標每年均滾動檢討，並配合國內法規修正、政策推動重點及國際發展趨勢持續增修精進。

為進一步推動機構投資人重視企業中長期價值，深化盡職治理及議合落實情形，證交所於頒獎後規劃「提升企業價值計畫介紹」及「盡職治理與投資人關係實務」專題演講，透過制度說明與實務經驗分享，協助機構投資人掌握最新政策方向與市場發展趨勢，並強化其在議合過程中對企業策略、財務規劃及永續發展議題之關注與對話能力，進一步提升整體資本市場之治理品質。

在推動盡職治理的同時，證交所也積極推動「提升企業價值計畫」，並發布「提升企業價值計畫揭露指引」，鼓勵企業就總股東報酬率（TSR）、加權平均資金成本（WACC）、獲利能力及市場評價等指標進行現況分析，並針對績效不佳項目及重點發展事項提出具體政策及短中長期目標，以優化計畫內容，協助投資人掌握企業發展策略，促進長期價值創造的良性循環。

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