亞資中心推動辦公室統籌多家機構參與「2026高雄智慧城市展」

臺灣證券交易所亞洲資產管理中心推動辦公室3月20日至22日參加由高雄市政府主辦的「2026高雄智慧城市展」，並統籌多家金融機構共同設置亞洲資產管理中心主題館，展示金融監督管理委員會推動台灣成為亞洲資產管理中心的政策藍圖與發展方向，向各界展現臺灣資產管理產業的發展潛力。

這次「亞洲資產管理中心主題館」由推動辦公室統籌，整合銀行、保險、證券及投信投顧業者等金融產業跨業參與，展現臺灣完整金融生態系與資產管理實力，並以「智慧金融」、「創新」及「永續」等為展示主軸，透過跨業整合展示與整體形象呈現，具體展現台灣在制度優化、產品多元化及國際接軌方面的優勢與成果，彰顯推動亞洲資產管理中心的決心與發展潛力，強化國內外投資人的信心與合作契機。

展區內容完整介紹亞洲資產管理中心政策的「五大計畫」與「16項重點策略」，說明政府將透過拓展金融商品與服務、持續推動法規鬆綁與制度創新，逐步擴大台灣資產管理產業規模，推動產業升級並提升國際競爭力。推動辦公室亦於現場介紹亞洲資產管理中心專網與一站式諮詢服務平台，協助整合政策資訊與產業資源，提供國內外金融機構及投資人即時掌握政策與市場機會。

此外，臺灣創新板也是這次主題館展區重點，創新板是落實政府推動AI新十大建設重要一環的「亞洲創新籌資平臺」與「亞洲那斯達克」願景的重要核心板塊。推動創新板並非僅止於制度建置，而是希望打造一條從企業籌備、上市到上市後發展的完整支持路徑，透過國際接軌、市場能見度提升與長期資金導入，協助企業穩健成長，打造更具國際競爭力的臺灣資本市場。

推動辦公室表示，臺灣具備活絡的資本市場、充沛的民間儲蓄、穩健的經濟成長動能，以及在全球具競爭力的科技產業，為發展亞洲資產管理中心奠定良好基礎。未來推動辦公室將持續強化國際宣傳與產業交流，吸引更多國內外資產管理機構來臺布局，讓投資人能在臺灣看見更多資產管理新機會，逐步實現「留財引資」的政策目標。