遠雄人壽響應世界關燈日愛地球 加速邁向淨零排放目標

遠雄人壽（5859）連續14年響應「Earth Hour 世界關燈日」，於3月28日晚上8:30同步關閉台北、桃園、台中及花蓮等地自有大樓非必要照明一小時，與全球數百個城市共同為氣候行動發聲，以實際行動喚起社會大眾對氣候變遷與節能減碳議題的重視。遠雄人壽董事會成員對此行動大力支持，強調金融保險業在推動永續轉型中肩負關鍵影響力，期透過企業自身示範，發揮正向帶動效果，攜手保戶與社會大眾共同實踐低碳生活，加速邁向淨零排放目標。

遠雄人壽近年從治理、營運與員工行動中多面向深化減碳作為，114年提前導入IFRS永續揭露準則，依循國際規範逐步完善公司治理架構與內部流程，強化氣候風險管理、資訊揭露與內控制度；在減塑與資源循環方面，遠雄人壽攜手集團各事業體募集回收寶特瓶製作3D列印藝術牆，於台北市信義區「BEONE未來共生基地」展出，透過藝術形式傳遞減塑理念，讓永續行動走入大眾生活；同時全面持續推動「RF100喝水零廢行動」，落實全職場不使用瓶裝水，從日常細節降低一次性塑膠使用。

此外，遠雄人壽也落實各方作為，倡議永續精神，不間斷透過「綠鏡行動」之線上活動，鼓勵保戶分享低碳生活的美好，自2021年以來已帶動千人參與；同時推出「淨宣言」行動，號召員工與保戶共同簽署永續承諾，累計逾2,000人響應，象徵跨世代的綠色力量逐步凝聚。遠雄人壽指出，氣候行動的核心在於讓更多人感受到「改變是可能的」，藉由藝術、科技與生活的結合，將永續理念化為人人可投入的行動，持續拓展社會的綠色能量。

為擴大永續理念的社會參與，遠雄人壽3月於官方粉絲團發起「Earth Hour 永續接力賽」活動，邀請民眾留言響應地球永續，一起讓世界變更好。