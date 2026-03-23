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從單體走向微服務 富邦人壽啟動「系統現代化」重塑核心架構

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

面對金融環境高度不確定性與 AI 應用的爆發式成長，傳統金融保險業的「孤島式」系統架構已面臨轉型臨界點。富邦人壽布局「系統現代化」戰略藍圖，透過核心架構的徹底重塑，由傳統單體式系統（Monolith）全面轉型為「高模組、低耦合」的現代化微服務架構，並同步推出全新「富邦人壽APP」，作為檢驗底層現代化成效的首項關鍵成果。

富邦人壽「系統現代化」工程，本質上是一場深層的技術革命。長期以來，保險業系統多受限於功能補強或單點升級，導致系統間依賴性過高，難以應對快速變化的數位生態圈。對此，採取由內而外的重塑策略，將核心系統拆解為高度模組化的元件，不僅讓各項系統能依業務需求如「樂高」般快速組裝，更賦予了系統支援混合雲（Hybrid Cloud）應用與生態圈即時串接的能力，逐步實現「雲端就緒」（Cloud Ready）的關鍵布局，為AI與大數據的規模化應用展開道路。

在技術落實面上，富邦人壽展現了嚴謹的治理遠見，以可用性、穩定性與安全性為前提，並從敏捷與韌性、客戶導向與營運效率為雙軸，劃分設計簡約、智慧驅動、營運不中斷、低耦合、數據驅動、平台中心、雲端就緒、自動化、零信任等九大設計原則，建立一套企業級的「數位共通平台」。

同時，為避免技術轉型與業務需求脫節，富邦人壽亦成立系統現代化專案管理辦公室（Project Management Office），透過全生命周期的標準流程、品質檢核到架構審查節點，確保開發端與業務單位在一致的標準下協作，使企業數位轉型不僅跑得快，也能跑得久、跑得穩。

然「系統現代化」是否成功，最終取決於使用者的體驗。全新上線的「富邦人壽 APP」即是首項關鍵成果，應用數據中台承接前台需求、整合後台系統，受惠於底層API化與數據中台的整合，使得APP在處理保單查詢與複雜資料存取時，回應速度顯著提升。

富邦人壽「系統現代化」並非一次性專案，而是一項持續演進的企業工程，透過制度化治理、系統架構優化與人才培育，讓AI、數據與系統設計真正融入第一線實務，持續推升企業數位發展動能，強化企業長遠競爭力與營運韌性。

富邦人壽

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