安達人壽攜手彰銀推「鼎吉美利」分紅保單 四大特色一次看

安達人壽攜手彰銀（2801）推出「安達人壽鼎吉美利美元分紅終身壽險」，期望在全球環境變化快速下，滿足民眾對退休規劃、資產運用及各年齡層保險保障的多元需求，並透過快速規劃、雙重紅利、倍數傳承，以及分期／提前給付四大特色，為客戶提供更多元的選擇。

「鼎吉美利」針對現代家庭在資產規劃、保障等多元需求，設計以下四大特色，協助客戶靈活運用資金並兼顧家人未來 ：第一，快速規劃：繳費年期六年，即可完成資產規劃，並且終身保障。第二，雙重紅利：透過「周年紅利」及「終極紅利」，共享保單經營成果，分紅比例達85%。第三，倍數傳承：每年分紅自動投入，持續提高保險價值，強化保障額度，妥善照顧家人經濟安全，延續財富傳承。第四，分期／提前給付：可依需求設定5-20年分期給付，靈活規劃資金運用。若符合保單約定條件，亦可申請生命末期提前給付，優先照顧自己。

安達人壽表示，「鼎吉美利」的高保障特性，適合想要擁有家庭保障，又希望能逐步達成自身資產配置和退休規劃的族群。以40歲男性投保「安達人壽鼎吉美利美元分紅終身壽險」保險金額100萬美元為例，繳費年期6年，享1.7%高保費折扣及匯款金融轉帳1%保費折扣，合計約享2.7%保費折扣後，每年實繳保費約8.54萬美元，六年總繳金額約51.27萬美元。在保單維持中分紅條件的假設下，第六保單年度末可擁有5.9倍壽險保障，並隨年紀增長保障逐年提高，另於第六保單年度後，保單現金價值即大於所繳保費， 提供保戶更靈活的資金運用選擇。

安達人壽為提供更貼近保戶需求的優質服務，於2026年推出「尊榮服務會員」專案，凡安達人壽保戶實繳保費加權累積達到指定門檻，並且成功申請數位服務會員，同時符合雙指標認定者，即可晉升為「安達人壽尊榮服務會員」，並享有全球24小時尊榮禮賓秘書以及專屬尊榮兌換禮。