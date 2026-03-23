快訊

波克夏砸下578億元 入股台灣這家保險業者母公司

聽新聞
0:00 / 0:00

散戶逆勢進場 13家金控股東人數三周以來增加11萬人

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導

隨著中東戰爭進入第四周，美伊兩國相互威脅發動新的襲擊，衝突持續延燒。統計自3月以來，截至20日為止台股已下跌1,870點、跌幅5.28％，但近三周期間13家金控股東人數合計共增加11萬人，顯見散戶及存股族逆勢進場撿便宜。其中又以華南金（2880）增加1.7萬人最多，永豐金（2890）及中信金（2891）也同步增加1.4萬人，顯示金控股在高殖利率護體下，呈現「越跌越買」態勢。

根據集保中心統計，截至今年3月20日為止，整體13家上市金控總股東人數（含零股）合計647.9萬人，與今年2月26日總人數相比，增加11萬人左右至636.8萬人，且13家金控股東人數在這三周期間也全數呈現增加。

觀察近三周以來，截至3月20日為止，股東人數增加最多的金控是華南金，一舉增加1.73萬人。華南金自3月以來股價從38.1元回檔至33.55元，跌幅11.94%，是所有金控跌得最深，但股民也勇於進場承接，近三周股東人數增加1.73萬人居冠，其中光是零股股東就增加1.25萬人、持有5張以下股東也增加4,608人。

永豐金增加1.45萬人則排名金控第二，其中，未達一張的零股股東增加9,465人、持有5張以下的小股東則是增加逾5,000人。永豐金2025年稅後純益265億元，每股純益（EPS）達1.97元，如果以上一年約七成配發率估算、且以現金股利為主，今年現金股利有望挑戰1元以上，高殖利率股也成為小股東的抗震優選。

中信金則增加約1.41萬人，其中零股股東、持有5張以下的小股東皆分別增加超過6,000人，為增加最多的股東。隨著三周以來，中信金股價已由55.9元修正來到52.1元，修正幅度約6.8%。法人則推估，今年現金股利約2.5元，以目前股價來看，現金殖利率仍有4.8%以上，現金股息殖利率在金控當中有望名列前茅，也讓市場在波動之際，持續有股東逆勢進場承接。

高殖利率 高殖利率股 金控 現金股利

延伸閱讀

股市重挫加碼誰？逾半ETF資金選擇這檔

台積電開盤下挫50元 市值滑落至46.41兆元

華南、國泰金法說股利聚焦 子公司獲利、今年展望同受矚目

上海商銀股利出爐！1.8+0.1元寫五年新高 現金殖利率達4.5%

相關新聞

散戶逆勢進場 13家金控股東人數三周以來增加11萬人

隨著中東戰爭進入第四周，美伊兩國相互威脅發動新的襲擊，衝突持續延燒。統計自3月以來，截至20日為止台股已下跌1,870點、跌幅5.28％，但近三周期間13家金控股東人數合計共增加11萬人，顯見散戶及存股族逆勢進場撿便宜。其中又以華南金（2880）增加1.7萬人最多，永豐金（2890）及中信金（2891）也同步增加1.4萬人，顯示金控股在高殖利率護體下，呈現「越跌越買」態勢。

金管會副主委莊琇媛：AI不應該取代人力 而是人機協作

全金聯23日發表「AI如何影響金融從業人員」問卷調查分析報告，金管會副主委莊琇媛表示，AI不應該取代人力，而是人機協作；銀行局副局長張嘉魁則指出金管會針對金融業運用AI提出6項核心原則及8項配套政策，強調須建立覆核機制；勞動部政務次長李健鴻表示，金融業導入AI比例高達41.8%，為各產業最高，且今年投入資金預估成長逾7%，而勞動部針對企業導入使用AI勞工權益指引也即將出爐。

市場恐慌升高 鉅亨買基金解析兩大關鍵與資產配置策略

中東戰事導致全球股市明顯震盪，美股跌破重要技術關卡，亞洲股市同步走弱，市場瀰漫不安情緒。「鉅亨買基金」表示，此次重挫關鍵來自中東戰事升溫與私募信貸疑慮雙重衝擊，不過，私募市場本就非一般投資人可直接參與標的，無須過度恐慌。面對震盪，投資人更應回到自身投資節奏，避免情緒干擾長期布局。

散戶熱情不減？LINE Bank調查：58%民眾看好台股大盤 願持續加碼

台股震盪不減散戶熱情，集保資料指出3月初台股ETF受益人大增59萬7千人，資金主要湧進近期火熱的「主動式ETF」，根據LINE Bank與摩根投信23日公布的「2026台股投資人DNA問卷調查」內容發現，以題項「台股加權指數已突破3萬點，創下歷史新高里程碑，您現在對台股投資的態度是什麼？」為背景觀察，有58%民眾看好台股大盤並願意持續加碼投資。

第2季債券發行 國庫署首次增額發行乙類公債

財政部國庫署公布115年度第2季公債及國庫券發行計畫，其中最大亮點為「首次增額發行乙類公債」2年期300億元，顯示政府在債務管理與資金調度策略上更趨靈活，也反映特定資金需求帶動下的市場配置調整。

新台幣重貶1.22角 收32.092元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收32.092元，重貶1.22角，成交金額24.1億美元

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。