散戶逆勢進場 13家金控股東人數三周以來增加11萬人

隨著中東戰爭進入第四周，美伊兩國相互威脅發動新的襲擊，衝突持續延燒。統計自3月以來，截至20日為止台股已下跌1,870點、跌幅5.28％，但近三周期間13家金控股東人數合計共增加11萬人，顯見散戶及存股族逆勢進場撿便宜。其中又以華南金（2880）增加1.7萬人最多，永豐金（2890）及中信金（2891）也同步增加1.4萬人，顯示金控股在高殖利率護體下，呈現「越跌越買」態勢。

根據集保中心統計，截至今年3月20日為止，整體13家上市金控總股東人數（含零股）合計647.9萬人，與今年2月26日總人數相比，增加11萬人左右至636.8萬人，且13家金控股東人數在這三周期間也全數呈現增加。

觀察近三周以來，截至3月20日為止，股東人數增加最多的金控是華南金，一舉增加1.73萬人。華南金自3月以來股價從38.1元回檔至33.55元，跌幅11.94%，是所有金控跌得最深，但股民也勇於進場承接，近三周股東人數增加1.73萬人居冠，其中光是零股股東就增加1.25萬人、持有5張以下股東也增加4,608人。

永豐金增加1.45萬人則排名金控第二，其中，未達一張的零股股東增加9,465人、持有5張以下的小股東則是增加逾5,000人。永豐金2025年稅後純益265億元，每股純益（EPS）達1.97元，如果以上一年約七成配發率估算、且以現金股利為主，今年現金股利有望挑戰1元以上，高殖利率股也成為小股東的抗震優選。

中信金則增加約1.41萬人，其中零股股東、持有5張以下的小股東皆分別增加超過6,000人，為增加最多的股東。隨著三周以來，中信金股價已由55.9元修正來到52.1元，修正幅度約6.8%。法人則推估，今年現金股利約2.5元，以目前股價來看，現金殖利率仍有4.8%以上，現金股息殖利率在金控當中有望名列前茅，也讓市場在波動之際，持續有股東逆勢進場承接。