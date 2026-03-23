金管會副主委莊琇媛：AI不應該取代人力 而是人機協作

全金聯23日發表「AI如何影響金融從業人員」問卷調查分析報告，金管會副主委莊琇媛表示，AI不應該取代人力，而是人機協作；銀行局副局長張嘉魁則指出金管會針對金融業運用AI提出6項核心原則及8項配套政策，強調須建立覆核機制；勞動部政務次長李健鴻表示，金融業導入AI比例高達41.8%，為各產業最高，且今年投入資金預估成長逾7%，而勞動部針對企業導入使用AI勞工權益指引也即將出爐。

由永豐商業銀行委託研究，全國金融業工會聯合總會、國立陽明交通大學科技法律研究所副教授邱羽凡、共力研究社四方共同合作執行的「AI如何影響金融從業人員」問卷調查分析報告暨座談活動於23日登場。主管機關、金融業勞資雙方、相關領域的專家學者都高度重視這項問卷分析結果。

莊琇媛致詞時表示，AI的運用改變的不只有金融業，各大產業也都面臨同樣的發展趨勢，且幾乎是不可逆的，但在提升效率的同時，對勞動環境與從業人員的衝擊，同樣不容忽視。金管會近年持續與金融業及工會保持溝通機制，透過定期座談掌握產業重要議題。

莊琇媛強調，「AI不應取代人力，而是人機協作」，AI的運用並非單純解決營運效率的問題，內部機制更需要建立。她表示，因應科技發展，金管會已推動金融科技認證制度，可優化所有在職訓練的課程，並透過金融科技大聯盟，發展在地化金融大語言模型，協助業者提升作業效率，同時累積AI運用與治理經驗，促進人才培育與產業升級。

張嘉魁指出，據金管會調查，截至2025年5月，台灣已有126家金融機構正式導入AI，其中使用AI比例最高的是銀行(87%)，其次為壽險公司(67%)及產險公司(45%)，主要目的為提升作業效率、節省人力及優化客戶體驗；金管會也針對金融業運用AI提出6項核心原則及8項配套政策，6項核心原則包括建立治理及問責機制、重視公平性及以人為本的價值觀、保護隱私及客戶權益、確保系統穩健性與安全性、落實透明性與可解釋性及促進永續發展。

8項配套政策則包括訂定金融業運用AI指引、檢視相關規範並適時進行法規調適、利用AI技術發展監理科技、與國際組織及其他國家金融監理機關進行交流及合作、鼓勵金融業積極參與 AI 的研發與應用及協助導入最佳實務做法、對金融業者應用 AI 之實際狀況檢視、責成各金融業公會制訂金融業運用 AI 系統相關自律規範及最佳實務守則，及督導金融機構落實公平對待客戶及金融友善準則，並透過金融知識宣導活動，降低數位落差。

李健鴻表示，資策會產業情報研究所（MIC）日前發布調查顯示，金融業AI導入率為41.8%，遠高於整體平均25%，且金融業今年投資AI金額預估成長逾7%。勞動部經過4個月的內部討論與業者、工會訪談，已經擬定事業單位導入使用AI勞工權益指引，初稿即將完成，等諮詢更多勞工團體代表後，即正式對外公布。勞動部關注企業在運用AI於招募、徵選、績效評估、解僱等，是否有不公平待遇，以及對勞工隱私保護的問題。