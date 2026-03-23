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第2季債券發行 國庫署首次增額發行乙類公債

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
財政部國庫署公布115年度第2季公債及國庫券發行計畫，其中最大亮點為「首次增額發行乙類公債」2年期300億元，顯示政府在債務管理與資金調度策略上更趨靈活，也反映特定資金需求帶動下的市場配置調整。（本報資料照片）
財政部國庫署公布115年度第2季公債及國庫券發行計畫，其中最大亮點為「首次增額發行乙類公債」2年期300億元，顯示政府在債務管理與資金調度策略上更趨靈活，也反映特定資金需求帶動下的市場配置調整。（本報資料照片）

財政部國庫署公布115年度第2季公債及國庫券發行計畫，其中最大亮點為「首次增額發行乙類公債」2年期300億元，顯示政府在債務管理與資金調度策略上更趨靈活，也反映特定資金需求帶動下的市場配置調整。

國庫署表示，115年第2季（4至6月）公債發行總額為新臺幣1,350億元，國庫券則規劃發行550億元。公債部分，4月將新發行2年期乙類公債300億元及增額發行10年期公債300億元；5月增額發行2年期乙類公債300億元，新發行30年期公債200億元；6月新發行10年期公債250億元。

值得注意的是，本季首度針對乙類公債辦理「增額發行」，即在原已發行之同一期債券基礎上，再行追加發行。國庫署指出，此舉主要因應乙類公債資金需求增加，特別是2年期債券需求殷切，透過增額發行可擴大單一券種規模，提高市場流動性，同時也有助於降低發行成本，為我國公債市場發展的重要突破。

國庫署表示，去年底問卷調查結果顯示62％公債交易商表示增額發行乙類公債具正面效益，增額發行可提升單期公債發行量至600億規模，有助提升乙類公債流動性促進市場活絡，同時流動性提升有助於增加公債交易商參與競標意願，可以降低政府發債成本。

在國庫券方面，考量國庫資金調度需求，規劃於4月發行182天期300億元及91天期250億元，5、6月則視實際資金需求彈性調整，必要時再行公告發行。國庫署指出，國庫券發行具有高度機動性，主要配合短期資金缺口調節，因此發行時點與規模會依實際庫存水位動態調整。

國庫署強調，未來仍將持續依據國庫資金需求、債務到期情形及市場狀況，審慎規劃各期公債與國庫券發行，兼顧財政穩健與市場發展，並維持公債市場穩定與流動性。

公債 國庫署 財政部

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