中華電信攜將來銀行 以「電信大數據」 推專屬信貸

中華電信（2412）及將來銀行（NEXT BANK）宣布，啟動策略合作，運用跨界「電信大數據」推出專屬信貸優惠方案，協助年輕族群在人生起步階段，也能享有更貼心的金融服務，同時也以「科技力」驅動「普惠金融」的實踐成果。

中華電信指出，在銀行的傳統授信機制中，年輕世代或初入職場者，因尚未累積足夠的金融往來紀錄，往往較難取得理想的信貸利率。

而中華電信擁有全台最大的行動通信用戶基礎，行動電話客戶數1,324萬，中華電信指出，本次合作將月租型行動門號用戶穩定的「行動門號電信費繳款紀錄」納入信用評估指標，成為將來銀行授信評估中具高度參考價值的依據。

通過將來銀行標準審核後，符合資格者除可順利申辦信貸外，還能獲得專屬利率減碼優惠，讓過去因缺乏金融信用資料而難以爭取優惠利率的年輕族群，得以憑藉良好的電信繳費習慣，轉化為實質的金融回饋。

中華電信強調，透過嚴謹的系統對接與數據應用機制，將電信繳費紀錄轉化為可供金融機構參考的全新信用指標，不僅協助將來銀行優化線上自動撥貸流程，打造更個人化的金融服務體驗，也在年輕族群的重要人生階段，提供順利取得資金的具體助力。

在確保資訊安全並取得客戶明確授權的前提下，中華電信讓用戶得以運用自身優良的電信繳費紀錄，取得將來銀行的信貸優惠，實際感受數位金融的便利與溫度。本次跨界合作，具體展現中華電信以「科技力」驅動「普惠金融」的實踐成果。

展望未來，中華電信表示，將秉持個資保護與資安防護原則，運用大數據與AI等創新科技，攜手更多金融合作夥伴，擴大數位生活生態圈，優化服務體驗、推動創新商業模式，共同打造更友善、包容且安全的數位金融環境。