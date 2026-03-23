快訊

紐約拉瓜迪亞機場客機撞消防車重大事故！機上共76人 傳正副機師身亡

獨／曾捲陳水扁3億美金爭議 藍白合金主余金寶涉詐外商10億遭搜索約談

德黑蘭突大停電傳爆炸！伊朗革命衛隊報復清單驚見這國核電廠

聽新聞
0:00 / 0:00

虛擬資產專法拚納管境外平台 彭金隆：兩方式可行

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
金管會主委彭金隆今日出席財委會，針對虛擬資產專法。他認為，納管境外平台，可採來台設立分支機構，或是依專法在台成立新的法人機構兩種方式。圖/本報資料照片
金管會主委彭金隆今日出席財委會，針對虛擬資產專法。他認為，納管境外平台，可採來台設立分支機構，或是依專法在台成立新的法人機構兩種方式。圖/本報資料照片

立法院財政委員會今（23）日審查「虛擬資產服務法」草案，多位立委關切境外交易平台納管問題。金管會主委彭金隆表示，過去虛擬資產市場在全球多屬「野蠻生長」，在專法尚未建立前市場已快速形成，未來將透過立法補足監管缺口，建立更完整的管理制度。 

針對境外幣商來台經營，彭金隆指出，並未關閉大門，未來可透過兩種方式納管，一是來台設立分支機構，二是依專法在台成立新的法人機構，納入監理體系。

立委林岱樺指出，目前僅有8家業者完成洗錢防制登記，但仍有超過30家境外平台未納管，形成監理灰色地帶。彭金隆坦言，過去因缺乏專法，確實存在管理不足情況，未來專法上路後，將從許可制度、資本要求到客戶資產保護全面納入規範，並與國際監理趨勢接軌。 

此外，彭金隆也提到，目前已有19家銀行表達參與虛擬資產保管業務意願，其中5家已進入試辦階段，預計半年內訂出保管業務指引，後續將配合專法逐步開放相關業務。 

另一方面，針對近期中東局勢升溫引發市場震盪，立委賴士葆關切台股是否可能持續下跌。彭金隆回應，戰事影響屬於全球性因素，市場資訊透明，投資人會自行消化，股市未必呈現單邊下跌，近期仍屬「有漲有跌」格局。

他進一步指出，戰爭主要衝擊在於能源供應穩定性，至於影響時間長短與程度，仍需視情勢發展而定，市場會根據各項訊息自行反應。

市場 洗錢防制 資產 金管會 林岱樺 彭金隆 賴士葆

延伸閱讀

幣圈課稅兩套制！立委憂資金外流 金管會這麼說

彭金隆：政院版虛擬資產服務法列優先 半年內訂保管指引

5家銀行試辦虛擬資產保管 彭金隆：6個月內訂指引、衍生商品穩健開放

百萬國人開虛幣戶！FTX 爆雷揭監理破口 金管會出手補破網

相關新聞

摩根投信與 LINE Bank 聯手調查：近半台股投資人轉向配息成長兼具ETF

台股震盪不減散戶熱情，根據集保資料指出，3月初台股ETF受益人大增59.7萬人，顯示中東的地緣衝突，並未澆熄投資人對台股的期待。根據摩根投信與LINE Bank（連線商業銀行）在23日公布的「2026台股投資人DNA問卷調查」發現，即使台股加權指數已突破3萬點，但依然有58%民眾看好台股大盤並願意持續加碼；而甫進入台灣市場一年的「主動式ETF」更獲得55%投資人的青睞，顯見主動式ETF對投資人參與台股市場的重要性已明顯提高。

虛擬資產專法拚納管境外平台 彭金隆：兩方式可行

立法院財政委員會今（23）日審查「虛擬資產服務法」草案，多位立委關切境外交易平台納管問題。金管會主委彭金隆表示，過去虛擬資產市場在全球多屬「野蠻生長」，在專法尚未建立前市場已快速形成，未來將透過立法補足監管缺口，建立更完整的管理制度。

AI轉型兼顧勞動保障 全金聯提六建議：應限制直接參與關鍵⼈事判斷

由永豐商業銀行委託研究，全金聯、國立陽明交通大學科技法律研究所邱羽凡副教授、共力研究社四方共同合作執行的「AI如何影響金融從業人員」問卷調查分析報告暨座談活動於23日登場。根據報告，全金聯提出六大政策建議，期盼在促進AI轉型之際，兼顧勞動保障與分配正義。

永豐綠色行動力論壇 聚焦能源韌性新貌

永豐銀行積極投入綠色金融與能源轉型布局，4月23日攜手《經濟日報》共同主辦「2026綠色行動力論壇－智慧綠能新紀元」，探討國際動盪情勢中的全球能源供應韌性新貌。永豐銀行表示，2026綠色行動力論壇跨界邀請政府與產業界代表與會，協助企業精準掌握政策先機，建構具備韌性的智慧能源管理策略，奠定具穩固基礎的永續競爭力。

PwC Taiwan 獲Workiva 2025 APAC Delivery Partner of the Year獎

PwC Taiwan長期推動企業數位轉型與創新，一直以來致力於輔導企業達成財務報告、永續報告書、碳管理、稽核報告數位化目標，日前獲得雲端報告解決方案廠商Workiva頒發之「2025 APAC Delivery Partner of the Year」獎項，雙方共同協助台灣企業應用數位科技加速轉型，增進財務、永續報導效率及品質。

永續典範之最！公勝保經奪「人才培育」、「社會共好」雙料大獎

台灣保經業領航者公勝保險經紀人股份有限公司（股號：6028，以下簡稱「公勝保經」）憑藉深厚的人才培訓系統與卓越的社會公益貢獻，於2026第八屆ASSET 永續典範獎「社會企業永續發展獎」中脫穎而出，一舉摘下「社會共好獎」與「人才培育獎」。公勝保經以「雙軌循環」打造人才韌性，並透過「公益撲滿」串聯上中下游利害關係人，打造善的循環，展現了企業邁向永續發展的決心與實力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。