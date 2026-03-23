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虛擬資產專法拚納管境外平台 彭金隆：兩方式可行
立法院財政委員會今（23）日審查「虛擬資產服務法」草案，多位立委關切境外交易平台納管問題。金管會主委彭金隆表示，過去虛擬資產市場在全球多屬「野蠻生長」，在專法尚未建立前市場已快速形成，未來將透過立法補足監管缺口，建立更完整的管理制度。
針對境外幣商來台經營，彭金隆指出，並未關閉大門，未來可透過兩種方式納管，一是來台設立分支機構，二是依專法在台成立新的法人機構，納入監理體系。
立委林岱樺指出，目前僅有8家業者完成洗錢防制登記，但仍有超過30家境外平台未納管，形成監理灰色地帶。彭金隆坦言，過去因缺乏專法，確實存在管理不足情況，未來專法上路後，將從許可制度、資本要求到客戶資產保護全面納入規範，並與國際監理趨勢接軌。
此外，彭金隆也提到，目前已有19家銀行表達參與虛擬資產保管業務意願，其中5家已進入試辦階段，預計半年內訂出保管業務指引，後續將配合專法逐步開放相關業務。
另一方面，針對近期中東局勢升溫引發市場震盪，立委賴士葆關切台股是否可能持續下跌。彭金隆回應，戰事影響屬於全球性因素，市場資訊透明，投資人會自行消化，股市未必呈現單邊下跌，近期仍屬「有漲有跌」格局。
他進一步指出，戰爭主要衝擊在於能源供應穩定性，至於影響時間長短與程度，仍需視情勢發展而定，市場會根據各項訊息自行反應。
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