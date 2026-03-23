永豐綠色行動力論壇 聚焦能源韌性新貌

永豐銀行積極投入綠色金融與能源轉型布局，4月23日攜手《經濟日報》共同主辦「2026綠色行動力論壇－智慧綠能新紀元」，探討國際動盪情勢中的全球能源供應韌性新貌。永豐銀行表示，2026綠色行動力論壇跨界邀請政府與產業界代表與會，協助企業精準掌握政策先機，建構具備韌性的智慧能源管理策略，奠定具穩固基礎的永續競爭力。

隨著AI時代來臨，電力需求將顯著增加，政府持續推動多元再生能源與電網韌性建設，永豐銀行指出，2026綠色行動力論壇將持續探討從創能、綠電交易到儲能的發展前景，及整合表後儲能、智慧能源管理及多元金融工具的全新趨勢，冀望有助於強化能源韌性以達穩定供電，並協助企業邁步低碳永續。

永豐銀行截至去(2025)年底，旗下太陽光電廠融資餘額為全台第一，亦攜手37家售電業者促進綠電交易自由化，年轉供約8億度、等同980座大安森林公園的減碳效果，同時主辦永續指標連結聯貸案。

永豐銀行與《經濟日報》自2022年起共同主辦綠色行動力論壇，廣獲好評。今年邀請國家發展委員會副主委高仙桂闡述最新政策方向，永豐銀行董事長曹為實分享綠色金融工具推動能源產業的現況及展望，台塑新智能總經理劉慧啟剖析表後儲能與智慧能源管理、整合的實務案例，及由台灣電力總經理王耀庭與東元電機總經理高飛鳶及永豐銀行協理蔡逸賢對談交流，邁向能源韌性全新時代。