快訊

紐約拉瓜迪亞機場客機撞消防車重大事故！機上共76人 傳正副機師身亡

獨／曾捲陳水扁3億美金爭議 藍白合金主余金寶涉詐外商10億遭搜索約談

德黑蘭突大停電傳爆炸！伊朗革命衛隊報復清單驚見這國核電廠

聽新聞
0:00 / 0:00

永豐綠色行動力論壇 聚焦能源韌性新貌

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
永豐銀行積極投入綠色金融與能源轉型布局。永豐銀／提供
永豐銀行積極投入綠色金融與能源轉型布局。永豐銀／提供

永豐銀行積極投入綠色金融與能源轉型布局，4月23日攜手《經濟日報》共同主辦「2026綠色行動力論壇－智慧綠能新紀元」，探討國際動盪情勢中的全球能源供應韌性新貌。永豐銀行表示，2026綠色行動力論壇跨界邀請政府與產業界代表與會，協助企業精準掌握政策先機，建構具備韌性的智慧能源管理策略，奠定具穩固基礎的永續競爭力。

隨著AI時代來臨，電力需求將顯著增加，政府持續推動多元再生能源與電網韌性建設，永豐銀行指出，2026綠色行動力論壇將持續探討從創能、綠電交易到儲能的發展前景，及整合表後儲能、智慧能源管理及多元金融工具的全新趨勢，冀望有助於強化能源韌性以達穩定供電，並協助企業邁步低碳永續。

永豐銀行截至去(2025)年底，旗下太陽光電廠融資餘額為全台第一，亦攜手37家售電業者促進綠電交易自由化，年轉供約8億度、等同980座大安森林公園的減碳效果，同時主辦永續指標連結聯貸案。

永豐銀行與《經濟日報》自2022年起共同主辦綠色行動力論壇，廣獲好評。今年邀請國家發展委員會副主委高仙桂闡述最新政策方向，永豐銀行董事長曹為實分享綠色金融工具推動能源產業的現況及展望，台塑新智能總經理劉慧啟剖析表後儲能與智慧能源管理、整合的實務案例，及由台灣電力總經理王耀庭與東元電機總經理高飛鳶及永豐銀行協理蔡逸賢對談交流，邁向能源韌性全新時代。

延伸閱讀

綠色行動力論壇4月23日登場／國發會副主委高仙桂：兩大支柱 衝多元綠能

相關新聞

摩根投信與 LINE Bank 聯手調查：近半台股投資人轉向配息成長兼具ETF

台股震盪不減散戶熱情，根據集保資料指出，3月初台股ETF受益人大增59.7萬人，顯示中東的地緣衝突，並未澆熄投資人對台股的期待。根據摩根投信與LINE Bank（連線商業銀行）在23日公布的「2026台股投資人DNA問卷調查」發現，即使台股加權指數已突破3萬點，但依然有58%民眾看好台股大盤並願意持續加碼；而甫進入台灣市場一年的「主動式ETF」更獲得55%投資人的青睞，顯見主動式ETF對投資人參與台股市場的重要性已明顯提高。

虛擬資產專法拚納管境外平台 彭金隆：兩方式可行

立法院財政委員會今（23）日審查「虛擬資產服務法」草案，多位立委關切境外交易平台納管問題。金管會主委彭金隆表示，過去虛擬資產市場在全球多屬「野蠻生長」，在專法尚未建立前市場已快速形成，未來將透過立法補足監管缺口，建立更完整的管理制度。

AI轉型兼顧勞動保障 全金聯提六建議：應限制直接參與關鍵⼈事判斷

由永豐商業銀行委託研究，全金聯、國立陽明交通大學科技法律研究所邱羽凡副教授、共力研究社四方共同合作執行的「AI如何影響金融從業人員」問卷調查分析報告暨座談活動於23日登場。根據報告，全金聯提出六大政策建議，期盼在促進AI轉型之際，兼顧勞動保障與分配正義。

永豐綠色行動力論壇 聚焦能源韌性新貌

永豐銀行積極投入綠色金融與能源轉型布局，4月23日攜手《經濟日報》共同主辦「2026綠色行動力論壇－智慧綠能新紀元」，探討國際動盪情勢中的全球能源供應韌性新貌。永豐銀行表示，2026綠色行動力論壇跨界邀請政府與產業界代表與會，協助企業精準掌握政策先機，建構具備韌性的智慧能源管理策略，奠定具穩固基礎的永續競爭力。

PwC Taiwan 獲Workiva 2025 APAC Delivery Partner of the Year獎

PwC Taiwan長期推動企業數位轉型與創新，一直以來致力於輔導企業達成財務報告、永續報告書、碳管理、稽核報告數位化目標，日前獲得雲端報告解決方案廠商Workiva頒發之「2025 APAC Delivery Partner of the Year」獎項，雙方共同協助台灣企業應用數位科技加速轉型，增進財務、永續報導效率及品質。

永續典範之最！公勝保經奪「人才培育」、「社會共好」雙料大獎

台灣保經業領航者公勝保險經紀人股份有限公司（股號：6028，以下簡稱「公勝保經」）憑藉深厚的人才培訓系統與卓越的社會公益貢獻，於2026第八屆ASSET 永續典範獎「社會企業永續發展獎」中脫穎而出，一舉摘下「社會共好獎」與「人才培育獎」。公勝保經以「雙軌循環」打造人才韌性，並透過「公益撲滿」串聯上中下游利害關係人，打造善的循環，展現了企業邁向永續發展的決心與實力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。