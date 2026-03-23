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PwC Taiwan 獲Workiva 2025 APAC Delivery Partner of the Year獎

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
PwC Taiwan獲得雲端報告解決方案廠商Workiva頒發「2025 APAC Delivery Partner of the Year」獎，由資誠智能風險管理諮詢公司董事長張晉瑞(右)領獎，頒獎人為Workiva, Area Vice President, Partnerships & Alliances, APAC, Louise Keane(左)。PwC／提供
PwC Taiwan獲得雲端報告解決方案廠商Workiva頒發「2025 APAC Delivery Partner of the Year」獎，由資誠智能風險管理諮詢公司董事長張晉瑞(右)領獎，頒獎人為Workiva, Area Vice President, Partnerships & Alliances, APAC, Louise Keane(左)。PwC／提供

PwC Taiwan長期推動企業數位轉型與創新，一直以來致力於輔導企業達成財務報告、永續報告書、碳管理、稽核報告數位化目標，日前獲得雲端報告解決方案廠商Workiva頒發之「2025 APAC Delivery Partner of the Year」獎項，雙方共同協助台灣企業應用數位科技加速轉型，增進財務、永續報導效率及品質。

資誠智能風險管理諮詢公司董事長張晉瑞表示，PwC Taiwan以PwC Global Risk Services的Alliances策略支柱為指引，與國際大廠持續深化策略合作，運用Workiva成熟之數位協作平台，共創財務報告、永續報告書、碳管理、稽核報告數位化等多項數位化解決方案，協助台灣企業達成更即時、更具品質之資訊揭露要求。

Workiva 全球合作夥伴與聯盟副總裁Jim Markey讚許，自Workiva進入台灣市場以來，PwC Taiwan一直為Workiva堅實的合作夥伴。雙方共同推動台灣企業在財務與永續報告流程上的變革。PwC Taiwan致力於精研並導入Workiva實施的最佳實踐，更充分發揮運用Workiva平台的價值。Workiva衷心感謝PwC Taiwan對卓越成果的堅持，攜手為客戶創造長期成功。

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