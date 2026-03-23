永續典範之最！公勝保經奪「人才培育」、「社會共好」雙料大獎

台灣保經業領航者公勝保險經紀人股份有限公司（股號：6028，以下簡稱「公勝保經」）憑藉深厚的人才培訓系統與卓越的社會公益貢獻，於2026第八屆ASSET 永續典範獎「社會企業永續發展獎」中脫穎而出，一舉摘下「社會共好獎」與「人才培育獎」。公勝保經以「雙軌循環」打造人才韌性，並透過「公益撲滿」串聯上中下游利害關係人，打造善的循環，展現了企業邁向永續發展的決心與實力。

公勝保經蔡聖威董事長表示，「愛」是保險的核心精神、「人」是企業的發展基石，公勝保經成立33年來，積極投入人才培育、長期參與社會共好。

此次榮獲得兩項大獎，因為公勝保經認為專業人才不僅要為客戶規劃風險保障，更要滿足客戶全生涯的財務需求，為客戶打造穩健的財富基礎，才能讓社會產生安定的力量，這也是公勝保經的企業使命；公益不是一次性的活動，而是打造公益文化的底蘊，透過專案的設計，讓公益的善念種子植入內外勤夥伴的長期思維，成為他們的行動日常，人人都可以成為公益尖兵，一起為善盡公勝保經的企業社會責任盡一份心力。

此次，公勝保經以「匯聚小錢，傳遞大愛——公益撲滿落實全齡關懷」專案獲得社會共好獎。這是公勝保經行之有年之長期公益專案，透過三方共好模式，串聯保險公司、公勝業務夥伴與廣大保戶，將單點捐款轉化為網絡式善循環；關懷心路基金會、失親兒基金會、弘道老人福利基金會及基督教芥菜種會，服務對象從身障青年到獨居長輩，補強社會安全網，打造全齡弱勢照顧鏈，截至2025年，專案累積捐款已突破1,100萬元。

人才是企業推動組織成長的關鍵核心，公勝保經以「雙軌循環，打造人才永續韌性」專案獲得評審高度肯定，榮獲人才培育獎殊榮。針對業務夥伴，透過首創的「學習金幣」制度提供每人最高20萬元補助，激勵業務夥伴追求國際卓越標準，實現「2026 MDRT 1000人」的共同目標；培育後勤系統化，針對內勤主管推動「跨部門讀書會－接班人培訓計畫」，強化提升組織領導力與管理知識的轉移。

展望未來，公勝保經將以誠信為基石、專業為核心，發揚「不只是保險，我們分享愛」的公益理念，朝向「成為金融產業最受信賴標竿品牌」之企業願景，大步邁進。