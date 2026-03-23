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將來銀行攜手中華電信推信用小白優惠 繳款良好評級享核貸利率減碼

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

慶祝進入「信貸第五部曲」，純網銀將來銀行NEXT BANK攜手中華電信落實普惠金融，對傳統上較難取得資金的「信用小白」推出信貸利率減碼優惠方案。信用小白符合中華電信繳款良好評級，經將來銀行核貸通過即享信貸利率減碼優惠。

將來銀行致力於科技創新、優化流程，信貸服務已由原本的「線上申請」、「介接MyData」、「系統核決」、「免視訊智慧對保」四部曲，正式跨入第五部曲的「自動撥貸」，讓客戶享有「申貸當日取得資金」的嶄新、便捷金融體驗。

將來銀行透過與股東生態圈合作，將「良好電信繳款紀錄」此非結構化資料納入信貸評分項目中，讓沒有與銀行往來信用紀錄的社會新鮮人等族群，也能根據電信評分取得較好的核貸條件。

將來銀行觀察，信用小白比例最高的族群集中在20～30歲的Z世代年輕人，此案係盼藉由客戶穩定的「行動門號電信繳費」日常行為，開啟與銀行往來的第一扇窗，因此攜手中華電信，提供信貸利率減碼回饋給具正常繳費紀錄的月租行動門號用戶。

金融小白缺乏信用卡經驗或借款紀錄，在傳統審核機制下常面臨「無數據可評分」的申貸痛點。將來銀行指出，透過金融創新落實普惠金融是自開業以來堅定不移的使命，攜手中華電信服務信用小白、打造更大的生態圈，讓中華電信用戶也能在將來銀行感受到溫度與實質回饋。

即日起至4月9日止，本專案開辦費限時優惠3,088元，若透過MyData進件申貸再享開辦費688元回饋，每人額度最高30萬元，期間最長8年，申辦資格為首次與銀行貸款往來、無信用評分且年收入達30萬元。

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