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網銀國際招兵買馬 曝Z世代求職三大關鍵

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
新世代求職者對工作的期待也逐漸轉型。圖／AI生成
新世代求職者對工作的期待也逐漸轉型。圖／AI生成

隨著AI與數位產業快速發展，企業對人才能力的需求正在改變，新世代求職者對工作的期待也逐漸轉型。網銀國際連續8年走入全台大專院校，累計舉辦近60場校園徵才活動。根據網銀國際近年校園徵才觀察，Z世代在求職時除了薪資與福利條件，更加重視企業是否能提供成長機會、學習環境與長期職涯發展。

今年三月，網銀國際集團前進臺灣大學、清華大學及成功大學參與校園徵才活動，安排主管現場分享實務經驗與職涯發展方向，並與學生進行交流。從現場互動可以看見，相較於過去求職者多半關注薪資條件，如今學生更積極了解企業的多元文化（DEI）、教育訓練制度、職涯發展路徑以及未來成長空間；而非應屆畢業生則更加關注實習機會，希望透過實務歷練提早銜接職場。

網銀觀察：Z世代求職三大關鍵

網銀國際人資長Julia指出，透過多年校園徵才經驗，新世代求職者關注的三大趨勢：

一、重視成長速度與學習機會

相較過去重視穩定職涯，新世代人才更希望在職涯初期快速累積能力與經驗，因此教育訓練制度、內部學習資源與職涯發展機會，成為求職時的重要考量。

二、關注企業文化與價值認同

Z世代更在意企業文化是否開放、透明，是否鼓勵多元觀點與創新想法，也希望能在尊重差異的工作環境中發展。

三、期待工作具有意義與影響力

除了薪資與福利外，新世代人才也希望自己的工作能參與更大的產業發展，並在團隊中產生實際影響。

校園徵才不只是招募，更是文化交流

為了讓學生更貼近企業實際工作樣貌，網銀國際在徵才現場設計多元互動形式。資深員工透過「真心話大冒險」等輕鬆問答方式分享職場經驗與成長歷程，讓學生在自在氛圍中了解產業與職涯可能性；現場亦安排有獎徵答活動，幫助學生快速理解網銀國際於泛娛樂生態圈的事業布局與企業文化。

透過開放且透明的交流方式，讓校園徵才不只是職缺介紹，而是一場企業文化與價值觀的對話。

AI時代企業更重視跨領域人才

網銀國際資深技術總監曾于修認為，在AI快速發展的時代，企業對人才的期待已不再侷限於單一專業技能，而是更重視跨領域整合能力、創新思維與持續學習的態度。「在AI加速發展的環境下，企業需要的不只是專才，而是能跨領域整合、具備創新思維並善用AI工具的人才。懂得持續學習與自我成長的人，更能在未來職場中展現競爭力。」

打造支持人才成長的職場環境

人資長Julia指出，回應年輕世代對成長與學習的期待，網銀國際持續優化人才培育制度。針對主管養成，集團設有「主管共識營」課程，透過實務交流與經驗傳承；在實習制度方面，導入「雙導師制度」，由兩名正式員工共同帶領一名實習生，提供更完整的職涯指導與支持。

Z世代 徵才活動

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