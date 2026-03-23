5家銀行試辦虛擬資產保管 彭金隆：6個月內訂指引、衍生商品穩健開放

立委李坤城於23日立法院財委會審查《虛擬資產服務法》草案詢問虛擬資產保管業務試辦情形，以及金管會對於衍生性商品的開放態度，金管會主委彭金隆指出，有19家銀行對虛擬資產保管表達興趣、試辦銀行為5家，預計未來6個月內將訂出虛擬資產保管業務，訂出後就可正式開辦，至於其他VASP業務類別則需要待專法上路後，以較穩健的方式分階段執行市場開放。

彭金隆指出，銀行是社會信任度較高的金融機構，未來如果虛擬資產由銀行保管，對投資人會比較有保障，目前約有19家銀行表達興趣，其中有5家正在進行試辦，各家銀行在技術上採用的方式不太一樣，希望能整合出比較有效率的方法，但這是銀行與虛擬資產業整合的工作，會加速處理。

銀行局局長童政彰指出，目前有參考香港相關指引，預計在6個月內訂出台灣的虛擬資產保管指引，試辦的期程原則上是一年，約在半年前陸續開始。通常是業務先行，在實務上發現需要進一步規範時，才會制定指引，因為目前試辦的業務內容相對單純，可接受保管的虛擬資產種類也有限，大多以比特幣為主。

此外，對於衍生性商品的態度，彭金隆表示，金管會的立場是「穩健」，一般的虛擬資產商品對多數人而言已經不容易理解，若直接開放波動性更高的衍生性商品，可能不見得恰當，若未來業者具備足夠能力，且能做好風險控管，應該可以進一步討論。

彭金隆認為，衍生性商品通常涉及高槓桿倍數，風險較高，而目前專法中保留一項「其他經主管機關同意的虛擬資產業務」，不會再專法中明確列出細項，讓監理更有彈性，希望透過專法以較穩健的方式來執行市場開放，也是保障投資人的權益。另針對VASP業者則由會計界提出入帳方式的相關指引。

證期局局長高晶萍補充，會計界已經有委外研究，預計3月底、4月會有相關指引出爐，讓VASP業者有會計列帳的指引可參考。彭金隆補充，國際上已有部分做法可參考，透過財務會計準則進一步呈現資訊揭露。