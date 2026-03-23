百萬國人開虛幣戶！FTX 爆雷揭監理破口 金管會出手補破網

全球第二大加密貨幣交易所FTX破產重創投資人信心，也暴露虛擬資產市場監管漏洞。金管會主委彭金隆說，目前全台約有100萬人在VASP開戶，台灣已從事件中汲取教訓，透過修法導入資產信託、隔離管理兩大機制，加密監理正由「未納管」走向「高強度監理」。

FTX事件成為政策重要轉折點。立委賴惠員說，該案影響約30萬名台灣投資人、損失達4億美元，凸顯虛擬資產市場缺乏有效監管與投資人保護機制，也加速主管機關推動納管進程。

賴惠員說，FTX問題核心在於三大結構性漏洞，包括客戶資產未隔離、流動性不足及資金管理不當，這三大問題在金管會草案版本中，有哪一條條文可以控管？

彭金隆說，任何一個過去案例告訴我們，過去沒有納管時代會發生這個問題。如FTX爆發資金流動性不足，是因資產本身沒有隔離，存取時候也沒有作保護。

為因應相關風險，金管會已在草案中明訂，一是業者須將客戶資產全數交付信託，二、與自有資產嚴格區隔。

未來即使業者出現財務問題，客戶資產仍可獨立保護，避免遭挪用或轉為高風險標的。

除資產保護機制外，監理範圍也將擴及業者營運、資訊揭露及風險控管。彭金隆強調，在高度監理架構下，將大幅降低類似事件再度發生的風險，強化市場信任基礎。

面對國際監理趨勢變化，尤其美國加速推動加密資產制度化，台灣則維持「審慎友好」路線。

彭金隆指出，台灣對虛擬資產採「審慎友好」，不以國際排名或發展速度為目標，而是優先建立監理制度與投資人保護機制，確保市場基礎穩固。