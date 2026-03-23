富邦金控攜手富邦慈善基金會「接力送暖跑出愛」 擴大實踐永續公益

富邦金控持續深化企業永續與社會參與，3月20日攜手富邦慈善基金會舉辦「接力送暖跑出愛」公益送暖行動，結合「認一個希望 暖一個未來」圓夢計畫，透過金控「有志一同ᵀᴹ」公益平台號召30位富邦志工，以接力跑步搭配大眾運輸的節能減碳出行模式，走訪台北市六所學校，將孩子們許願的禮物送到手中，將公益關懷、員工參與與低碳永續具體落實。

富邦金控表示，為持續擴大公益參與及正向影響力，於2025年正式成立「有志一同ᵀᴹ」公益平台，整合集團志工資源，擴大號召同仁投入「環境、金融、陪伴、賽事」四大類志工服務，實踐「正向力量 成就可能ᵀᴹ」品牌精神。透過創新公益模式、志工假與內外部資源支持，鼓勵更多同仁成為志工「邦手」，匯聚力量回饋社會。另一方面，志工服務也是員工自我成長的契機，讓「邦手」們在公益服務中，與受助對象一起探索生命的價值，體驗共好。

本次活動結合富邦慈善基金會「認一個希望 暖一個未來」圓夢計畫，此計畫自2013年聖誕節首次舉辦，至今已邁入第12年，總計圓滿了89,969位偏鄉經濟弱勢學生的願望，為他們學習成長的道路增添一份溫暖。此圓夢計畫多年來一直由富邦集團員工鼎力支持，同仁們也以能當孩子們的圓夢小天使為榮，願望年年都被超額認領。2026年共有399所學校提出申請、累計8,088個願望，在富邦同仁踴躍參與下，最終募集達成率高達138.8%。本次「接力送暖跑出愛」活動特別挑選台北市六所學校，讓志工有機會親手將圓夢禮物交到孩子手上，並鼓勵他們以正向積極態度面對學業及生活的挑戰。

富邦金控旗下各子公司從金融業核心職能出發，長期透過綠色金融商品、以議合推動企業客戶減碳等方式，促進產業低碳轉型與永續發展。富邦金控自2021年起推動的「Run For Green ®」倡議計劃，則將生硬的減碳議題與生活結合，運用「你跑步，我種樹」的機制，讓永續議題更親民。本次「接力送暖跑出愛」活動，亦落實「Run For Green ®」精神，由志工透過跑步與搭乘大眾運輸完成六校送暖任務，並邀請蓋亞汽車出動電動運具載送禮物，實踐低碳移動與綠色物流概念。而「接力」則串聯每一位參與志工，象徵愛心在每一次交棒中持續延伸，一步一腳印匯聚成集體的力量。

20日上午7時，30位富邦志工自南京復興站出發，依序前往內湖國中、東湖國中、吳興國小、新興國中、北投國中及新民國中，完成總計約17公里的接力送暖任務。其中，17公里諧音「一起」，富邦志工抵達各校後接收代表該校的「愛心拼圖」，並在終點站新民國中完成拼圖合體，為本次送暖行動畫下溫暖句點。

富邦金控自2021年重新擘劃永續願景藍圖，擬定「低碳、數位、激勵、影響」四大策略，承諾在各領域發揮影響力，未來會持續透過「有志一同ᵀᴹ」公益平台擴大公益參與機制，凝聚更多正向力量，不僅朝亞洲一流金融機構願景前進，更讓員工與企業攜手持續為社會的共好而努力。