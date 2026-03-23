境外加密貨幣交易所管不到？彭金隆：有2種落地管道

立法院23日審查《虛擬資產服務法》草案，多位立委關切境外幣商納管議題，金管會主委彭金隆指出，過去虛擬資產業在全球屬於野蠻生長，未來希望透過立法來完善監管環境，對於境外交易所而言，可選擇來台設立分支機構，或根據專法成立新的機構，同時，他也透露確實曾與境外幣商互動過。

立委林岱樺提到目前洗錢防制登記制僅8家VASP業者通過，另有30家以上的境外平台無法可管，彭金隆回應指出，過去沒有專法納管的地方，不可否認，VASP在全球是屬於野蠻生長的狀態，在法律建立之前，市場已逐漸形成，未來希望透過立法來監管，而境外交易所來台有兩種途徑，可以來台設置分支機構，或成立新的交易所，這一條路並沒有關閉。

由於境外交易所並未納管，即使民眾透過國內交易平台交易，從境外源頭出、入金的資金來源無從查緝，未來如何掌握？彭金隆表示，目前合法經營的八家業者都是在洗錢防制規範下，需遵守嚴格的洗錢防制規定，資金流也已有納管，也就是國際上說的Travel Rule。任何人只要有能力上網，都可以進行虛擬貨幣交易，但對一般人而言，如果是透過銀行帳戶或國內合法的交易所進行交易，其實是相對有保障，至於境外平台是否落地，金管會確實也曾經與其進行過互動。

立委李坤城則詢問，境外幣商落地遇到什麼困難？彭金隆表示，曾有幾家境外幣商詢問如何落地設置分支機構，若沒有在台設立據點而招攬業務就屬於違法，每一家公司的狀況不同，例如特許業務範圍、資金來源等法律規範，資金來源是其中之一困境。