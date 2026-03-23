快訊

召委廖先翔突離席…李貞秀坐上主席台代理 綠委不滿批搞小動作

衛生紙之亂又來了？日本民眾憂戰爭開始搶囤貨 官方呼籲冷靜

油價漲！卓榮泰竟稱「民眾要跟中油說謝謝」 蔣萬安一句話狠酸

聽新聞
0:00 / 0:00

境外加密貨幣交易所管不到？彭金隆：有2種落地管道

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

立法院23日審查《虛擬資產服務法》草案，多位立委關切境外幣商納管議題，金管會主委彭金隆指出，過去虛擬資產業在全球屬於野蠻生長，未來希望透過立法來完善監管環境，對於境外交易所而言，可選擇來台設立分支機構，或根據專法成立新的機構，同時，他也透露確實曾與境外幣商互動過。

立委林岱樺提到目前洗錢防制登記制僅8家VASP業者通過，另有30家以上的境外平台無法可管，彭金隆回應指出，過去沒有專法納管的地方，不可否認，VASP在全球是屬於野蠻生長的狀態，在法律建立之前，市場已逐漸形成，未來希望透過立法來監管，而境外交易所來台有兩種途徑，可以來台設置分支機構，或成立新的交易所，這一條路並沒有關閉。

由於境外交易所並未納管，即使民眾透過國內交易平台交易，從境外源頭出、入金的資金來源無從查緝，未來如何掌握？彭金隆表示，目前合法經營的八家業者都是在洗錢防制規範下，需遵守嚴格的洗錢防制規定，資金流也已有納管，也就是國際上說的Travel Rule。任何人只要有能力上網，都可以進行虛擬貨幣交易，但對一般人而言，如果是透過銀行帳戶或國內合法的交易所進行交易，其實是相對有保障，至於境外平台是否落地，金管會確實也曾經與其進行過互動。

立委李坤城則詢問，境外幣商落地遇到什麼困難？彭金隆表示，曾有幾家境外幣商詢問如何落地設置分支機構，若沒有在台設立據點而招攬業務就屬於違法，每一家公司的狀況不同，例如特許業務範圍、資金來源等法律規範，資金來源是其中之一困境。

虛擬貨幣 李坤城 林岱樺

延伸閱讀

陳冲：「以蠡測海也無妨，從穩定幣談起」 台灣須從小處突圍找定位

金管會揭去年金檢四大缺失 VASP業者今年依洗錢防制風險抽查

借鏡美國…台股交易單位 評估1張改1股

台灣穩定幣之路 解方篇／歐美立標竿 星、港加速

相關新聞

中東戰爭引爆貨幣大戰 央行：美元地位短期難撼動

中東戰事升溫、伊朗封鎖荷莫茲海峽，帶動國際油價上揚，伊朗甚至評估讓人民幣結算油輪通過海峽，再度引發美元與人民幣結算貨幣的競爭。不過，中央銀行最新理監事會資料指出，雖然地緣政治與政策不確定性可能推升相關討論，但在全球金融市場實際運作下，去美元化難以成形，美元地位短期內仍難撼動。

台股太吸金 外幣存款年增率連4跌

國際美元強勢，加上利率維持相對高檔，不過，國內外幣存款成長動能明顯轉弱。中央銀行統計，外幣存款年增幅連續四年下跌；今年前兩個月持續下滑，金融圈人士透露，關鍵在於台股近兩年表現太過強勢，即便美元存款利率有撐，也擋不住民眾資金調度投入台股。

新台幣再貶逾1角破32元關 外資掃美元匯出潮未歇

中東風險持續，國際油價仍處高檔，新台幣匯價早盤貶破「32」整數關卡，觸及32.104元，貶值1.34角，外資仍延續買美元匯出節奏。

外資賣股大撤退！台幣貶逼32元 央行證實已出手

外資3月大舉賣超台股約7,000億元並匯出，帶動台幣走貶逼近32元關卡。央行今在財委會上證實，近期因外資集中匯出導致外匯市場供需失衡，這幾天已進場調節，但強調並未設定特定匯率防線，政策重點在維持市場穩定。

中東戰事未見緩和…避險情緒升溫 台幣本周恐回測32元

中東戰事未見緩和，避險情緒升溫，銀行主管分析，美元指數預期仍將在100上下震盪，新台幣兌美元本周料繼續測試32元整數關卡。在國際美元走勢、外資進出與台股表現尚未明顯轉強前，新台幣後續不排除維持31.9元至32元附近震盪整理，32元整數關卡將成為市場重要觀察指標。

境外金融中心獲利大躍進 元月賺109億元 年增43% 近五年新高

境外金融中心1月獲利開紅盤。據金管會統計，2026年1月3O稅前盈餘3.47億美元（以1月底新台幣匯率31.468元計算，約新台幣109.1億元），寫近五年單月新高，年增43%，主因美國降息帶動資金成本下滑及亞資中心效益發酵。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。