外資賣股大撤退！台幣貶逼32元 央行證實已出手

外資3月大舉賣超台股約7,000億元並匯出，帶動台幣走貶逼近32元關卡。央行今在財委會上證實，近期因外資集中匯出導致外匯市場供需失衡，這幾天已進場調節，但強調並未設定特定匯率防線，政策重點在維持市場穩定。

立委賴士葆詢問，3月外資賣超台股約7,000億元，這筆資金都去哪了？央行外匯局長蔡炯民指出，多數資金已匯出，也是近期台幣走貶的主因。

外資賣股後依規定須匯出資金，使外匯市場出現「美元需求大於供給」的壓力。這波資金流動，成為匯市波動的關鍵推手。

蔡炯民證實，近期外資集中匯出，市場出現短期供需失衡，「央行這幾天已進場調節。」

但他強調，進場依據並非特定匯率價位，而是觀察市場供需是否失衡。當市場出現明顯失序時，才會進行調節。

賴士葆說，市場都說有央行總裁楊金龍「32元防線，跌破就進場？」，央行明確否認。

蔡炯民說，匯率走勢取決於國際美元強弱與資金流動，無法預設價位。近期台幣主要在31.5至32元區間波動，是市場供需決定。

賴士葆也進一步詢問，「美伊衝突是否導致股市下跌？」

金管會主委彭金隆說，這句話本來就很複雜，過去美伊戰爭未停，但股市本來有漲有跌，並非一直是往下跌，過去兩周各種消息面，對預期產生的結果，影響就是不同。