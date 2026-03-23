安達人壽攜手彰銀 獨賣鼎吉美利分紅保單

安達人壽攜手彰化銀行推出「安達人壽鼎吉美利美元分紅終身壽險」，在全球環境變化快速下，滿足民眾對退休規劃、資產運用及各年齡層保險保障的多元需求，並透過快速規劃、雙重紅利、倍數傳承，以及分期／提前給付四大特色，提供更多元投資理財選擇。

「鼎吉美利」針對現代家庭在資產規劃、保障等多元需求，設計以下四大特色，協助客戶靈活運用資金並兼顧家人未來。

快速規劃，繳費年期六年，即可完成資產規劃，並且終身保障。

雙重紅利，透過「週年紅利」及「終極紅利」，共享保單經營成果，分紅比例達85%。

倍數傳承，每年分紅自動投入，持續提高保險價值，強化保障額度，妥善照顧家人經濟安全，延續財富傳承。

分期／提前給付：可依需求設定5-20年分期給付，靈活規劃資金運用。若符合保單約定條件，亦可申請生命末期提前給付，優先照顧自己。

「鼎吉美利」的高保障特性，適合想要擁有家庭保障，又希望能逐步達成自身資產配置和退休規劃的族群。

以40歲男性投保「安達人壽鼎吉美利美元分紅終身壽險」保險金額100萬美元為例，繳費年期6年，享1.7%高保費折扣及匯款金融轉帳1%保費折扣，合計約享2.7%保費折扣後，每年實繳保費約8.54萬美元，6年總繳金額約51.27萬美元。

在保單維持中分紅條件的假設下，第六保單年度末可擁有5.9倍壽險保障，並隨年紀增長保障逐年提高，另於第六保單年度後，保單現金價值即大於所繳保費， 提供保戶更靈活的資金運用選擇。