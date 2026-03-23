新台幣再貶逾1角破32元關 外資掃美元匯出潮未歇

中東風險持續，國際油價仍處高檔，新台幣匯價早盤貶破「32」整數關卡，觸及32.104元，貶值1.34角，外資仍延續買美元匯出節奏。

市場關注美國總統川普對戰爭的相關言論。匯銀指出，美股盤後，美國總統川普於社交媒體 Truth Social 發文表示，考慮逐步降級在中東針對伊朗的軍事行動，目前已非常接近實現既定五大目標：

(1)徹底削弱伊朗的導彈能力、發射裝置及所有相關設施，(2)摧毀伊朗的國防工業基礎，(3)消滅伊朗海空軍力量，包括防空武器裝備，(4)絕不允許伊朗接近擁有核能力，美國必須始終保持一種態勢，以便一旦出現此類情況，能夠迅速且強有力地予以反擊。(5)最高層級保護中東盟友，包括以色列、沙烏地阿拉伯、卡達、阿聯酋、巴林、科威特及其他國家。

川普表示，荷姆茲海峽的守衛與巡航工作，應在必要時由其他使用該海峽的國家來承擔，美國將不再承擔此責任。若受邀協助，美國願為這些國家在荷姆茲海峽的行動提供支持，然一旦伊朗的威脅被徹底消除，此類協助便將不再必要。川普表示，當美國想結束與伊朗的衝突時，以色列也準備好結束這場衝突。