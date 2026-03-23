群益期貨3月31日舉辦「雙神對話」 自由人 x 阿魯米巔峰論壇

近期全球地緣政治局勢多變，戰事與通膨陰影持續籠罩金融市場，導致資產配置承受高度考驗。隨市場震盪行情加劇，傳統的投資慣性已難以應對現狀，獲利關鍵已轉向對「資金流動性」的精準觀察。面對這場嚴酷的零和競賽，投資人除了具備贏家思維，更需透過 AI 技術排除人性恐懼對決策的干擾。

為協助投資人在波動中尋找出口，群益期貨特別於3月31日（周二）在台大集思會議中心，隆重舉辦「AI熱錢狂潮下的投資機會」大型講座。本次盛會再度邀請台灣交易界兩大傳奇教父——台指期當沖教父「自由人（李堯勳）」與量化交易鼻祖「阿魯米（呂文正）」展開深度對談，親自拆解在動盪行情中如何狙擊熱錢。

台指期當沖教父自由人指出，在目前的地緣政治陰影下，市場慣性正面臨挑戰。他將於講座中分享超過 20 年的流動性觀察心法，教導投資人如何從資金面抓出高勝率的操盤邏輯。量化大師阿魯米老師則強調，科學化的邏輯是贏家的必備武裝。他將深度剖析黃金、美股指數的財富攻防戰，並探討投資人該如何善用 AI 工具有效輔助交易策略。

群益期貨副總黃維本現場將親自解密獨家開發的「策略生成器」，這不只是工具的展示，更是交易邏輯的革命。傳統使用 ChatGPT 或 Gemini 生成交易程式碼時，常面臨語法錯誤、無法直接執行的困境。

群益期貨推出的「策略生成器」，在技術層面上實現大幅超越通用型 AI 的躍進。系統捨棄了泛用型 AI 的模糊性，轉而採用「獨家微調雙模型架構（Dual-Model Architecture）」。透過 ModelFile 與 LoRA 技術對底層大型語言模型進行深度微調，並餵入超過 4,500 筆專業 PowerLanguage 策略程式碼與交易邏輯資料進行專項訓練。

這不僅建立了強大的量化策略專用語料庫，更讓 AI 能從底層語法結構精準掌握MultiCharts PowerLanguage 的核心邏輯，生成的精準度與專業度遠優於 ChatGPT 或 Gemini 等通用型 AI 。最具革命性的突破，在於群益獨家的「自動化編譯檢測與自我修復機制」。

當 AI 生成的程式碼未通過 MultiCharts 編譯時，系統會自動擷取編譯錯誤訊息，透過「生成、編譯、修正、再編譯」的閉環迭代流程，確保最終產出的程式碼達成 100% 編譯成功率。有效解決一般 AI 在程式碼生成過程中常見的語法錯誤與不可編譯問題。

講座壓軸登場的「巔峰論壇」，將針對散戶最真實的痛點進行深度對談：

破解「知道卻做不到」的紀律心魔：針對廣大散戶「管不住手指」的通病，大師們將剖析如何透過具體工具培養出鐵律般的交易紀律，告別情緒化操作的惡性循環。

公開「震盪行情下的必勝一招」：面對地緣政治引發的極端波動，兩位老師將破天荒透露各自賴以生存、勝率最高的私房心法與操作招式，讓聽眾掌握實戰獲利的具體路徑。

布局「2026 實戰機會」：對談將目光精準鎖定未來的市場變局，現場點出具體交易機會與值得關注的潛力標的，助您在 2026 年的投資戰場中贏在起跑點。

群益期董事長貨賈中道、總經理毛振華副總黃維本將親自出席，展現深耕 AI 智能交易的決心。群益期貨官網報名網址：https://maac.io/5MUzT