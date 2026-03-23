快訊

台客愛買棉被 韓寢具店老闆：沒台灣人開不了店！

中東衝突恐擴大！台股早盤一度急殺1,082點 台積電拚守1,800元

有錢人都怎麼投資？中東戰火衝擊股市 日專家曝3大應對法

聽新聞
0:00 / 0:00

群益期貨3月31日舉辦「雙神對話」 自由人 x 阿魯米巔峰論壇

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

近期全球地緣政治局勢多變，戰事與通膨陰影持續籠罩金融市場，導致資產配置承受高度考驗。隨市場震盪行情加劇，傳統的投資慣性已難以應對現狀，獲利關鍵已轉向對「資金流動性」的精準觀察。面對這場嚴酷的零和競賽，投資人除了具備贏家思維，更需透過 AI 技術排除人性恐懼對決策的干擾。

為協助投資人在波動中尋找出口，群益期貨特別於3月31日（周二）在台大集思會議中心，隆重舉辦「AI熱錢狂潮下的投資機會」大型講座。本次盛會再度邀請台灣交易界兩大傳奇教父——台指期當沖教父「自由人（李堯勳）」與量化交易鼻祖「阿魯米（呂文正）」展開深度對談，親自拆解在動盪行情中如何狙擊熱錢。

台指期當沖教父自由人指出，在目前的地緣政治陰影下，市場慣性正面臨挑戰。他將於講座中分享超過 20 年的流動性觀察心法，教導投資人如何從資金面抓出高勝率的操盤邏輯。量化大師阿魯米老師則強調，科學化的邏輯是贏家的必備武裝。他將深度剖析黃金、美股指數的財富攻防戰，並探討投資人該如何善用 AI 工具有效輔助交易策略。

群益期貨副總黃維本現場將親自解密獨家開發的「策略生成器」，這不只是工具的展示，更是交易邏輯的革命。傳統使用 ChatGPT 或 Gemini 生成交易程式碼時，常面臨語法錯誤、無法直接執行的困境。

群益期貨推出的「策略生成器」，在技術層面上實現大幅超越通用型 AI 的躍進。系統捨棄了泛用型 AI 的模糊性，轉而採用「獨家微調雙模型架構（Dual-Model Architecture）」。透過 ModelFile 與 LoRA 技術對底層大型語言模型進行深度微調，並餵入超過 4,500 筆專業 PowerLanguage 策略程式碼與交易邏輯資料進行專項訓練。

這不僅建立了強大的量化策略專用語料庫，更讓 AI 能從底層語法結構精準掌握MultiCharts PowerLanguage 的核心邏輯，生成的精準度與專業度遠優於 ChatGPT 或 Gemini 等通用型 AI 。最具革命性的突破，在於群益獨家的「自動化編譯檢測與自我修復機制」。

當 AI 生成的程式碼未通過 MultiCharts 編譯時，系統會自動擷取編譯錯誤訊息，透過「生成、編譯、修正、再編譯」的閉環迭代流程，確保最終產出的程式碼達成 100% 編譯成功率。有效解決一般 AI 在程式碼生成過程中常見的語法錯誤與不可編譯問題。

講座壓軸登場的「巔峰論壇」，將針對散戶最真實的痛點進行深度對談：

破解「知道卻做不到」的紀律心魔：針對廣大散戶「管不住手指」的通病，大師們將剖析如何透過具體工具培養出鐵律般的交易紀律，告別情緒化操作的惡性循環。

公開「震盪行情下的必勝一招」：面對地緣政治引發的極端波動，兩位老師將破天荒透露各自賴以生存、勝率最高的私房心法與操作招式，讓聽眾掌握實戰獲利的具體路徑。

布局「2026 實戰機會」：對談將目光精準鎖定未來的市場變局，現場點出具體交易機會與值得關注的潛力標的，助您在 2026 年的投資戰場中贏在起跑點。

群益期董事長貨賈中道、總經理毛振華副總黃維本將親自出席，展現深耕 AI 智能交易的決心。群益期貨官網報名網址：https://maac.io/5MUzT

投資人 金融市場 資產配置

延伸閱讀

永豐黃柏棠 宜控管風險

美股健康輪動 法人喊低接

投資人講堂 解析AI財富升級藍圖

00400A 雙重出擊 首選兼具三要素企業

相關新聞

中東戰爭引爆貨幣大戰 央行：美元地位短期難撼動

中東戰事升溫、伊朗封鎖荷莫茲海峽，帶動國際油價上揚，伊朗甚至評估讓人民幣結算油輪通過海峽，再度引發美元與人民幣結算貨幣的競爭。不過，中央銀行最新理監事會資料指出，雖然地緣政治與政策不確定性可能推升相關討論，但在全球金融市場實際運作下，去美元化難以成形，美元地位短期內仍難撼動。

台股太吸金 外幣存款年增率連4跌

國際美元強勢，加上利率維持相對高檔，不過，國內外幣存款成長動能明顯轉弱。中央銀行統計，外幣存款年增幅連續四年下跌；今年前兩個月持續下滑，金融圈人士透露，關鍵在於台股近兩年表現太過強勢，即便美元存款利率有撐，也擋不住民眾資金調度投入台股。

中東戰事未見緩和…避險情緒升溫 台幣本周恐回測32元

中東戰事未見緩和，避險情緒升溫，銀行主管分析，美元指數預期仍將在100上下震盪，新台幣兌美元本周料繼續測試32元整數關卡。在國際美元走勢、外資進出與台股表現尚未明顯轉強前，新台幣後續不排除維持31.9元至32元附近震盪整理，32元整數關卡將成為市場重要觀察指標。

境外金融中心獲利大躍進 元月賺109億元 年增43% 近五年新高

境外金融中心1月獲利開紅盤。據金管會統計，2026年1月3O稅前盈餘3.47億美元（以1月底新台幣匯率31.468元計算，約新台幣109.1億元），寫近五年單月新高，年增43%，主因美國降息帶動資金成本下滑及亞資中心效益發酵。

OIU保費收入 一月抵三年

境外保單買氣旺，國際保險業務分公司（OIU）業績跳增。據金管會統計，2026年1月新契約保費收入1,126萬美元，為七年來最高，一舉超越2023年至2025年三年合計942萬美元，呈現「一個月抵三年」的爆發力。

美元短期定存利率衝10% 滙豐、王道、凱基3月底前都有優利

中東戰爭爆發、美國關稅事件引發全球貿易情勢緊張和投資決策上面臨巨大不確定性，各國股市更是上沖下洗，銀行為滿足民眾資金避險需求，加碼推出短期美元存款方案。其中滙豐銀行、王道銀行、凱基銀行等的方案都只到3月底，最高年利率上看10%，民眾可把握機會。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。