群益00997A 開募、主動掌握美股全產業行情 發行價每股10元

主動式ETF募集熱潮延續，由群益投信發行的「主動群益美國增長（00997A）」23日開募。是台灣第一檔布局範圍遍及美股全產業的主動式美股ETF，操作上集結當前AI主流的科技七巨頭、擴大網羅受惠AI商機之強勢增長股、及非科技業的未來潛力增長股等美股三大王牌主題，採333黃金比例配置，全方位掌握美股多元產業的輪動機會與增長行情。

00997A預計在4月14日掛牌上市，IPO每股發行價格為10元，採取季配息機制，成立日起滿四十五日（含）後，預計按每年1、4、7、10月除息。

群益投信主動式ETF研究團隊表示，自2月底以來受美伊衝突加劇地緣風險，能源價格攀升提高市場對於經濟前景的擔憂，令全球股市震盪劇烈，消息面變化也牽動市場投資情緒，不過美股表現相對其他股市而言有撐，主要基於其經濟與企業獲利保有韌性，加上投資題材多元，資金得以於不同類股間輪動配置下，進而支撐美股表現，期間包括能源股、公用事業股、非必須消費股、工業股等反倒逆勢走升，這也突顯出在市場波動與類股輪動下，投資組合靈活調整的重要性。主動式美股ETF因能隨趨勢和市況動態調整配置，更是現階段投資人想掌握美股脈動、卡位下一輪行情的建議工具。

主動群益美國增長經理人吳承恕表示，受地緣政治干擾，VIX恐慌指數近日一度竄升至接近30，回顧歷史經驗，市場慌亂時往往是更好的進場時點，且以往美國海外重大軍事行動，對於美股中長期表現影響有限。觀察近20年VIX指數高於25時布局美股，後續平均表現可期，S&P500指數後一月上漲1.6%、後三月上漲5.2%、後六月漲10.2%，具備題材性與成長性雙優勢的NASDAQ-100指數同期間漲幅更突出，分別上漲2.4%、7.9%、15.1%。

吳承恕進一步指出，在投資布局方面，AI趨勢未變下，美股科技巨頭今年EPS預估年增率上看21%，優於整體美股表現，料持續為資金布局重點。其他同享AI商機的科技強勢增長股如：AI決策系統、資料儲存解決方案等個股表現亦可期待。此外，非科技股中，不乏優質潛力增長產業，包括；航太工業、數位金融等也都不容小覷，表現值得持續關注。