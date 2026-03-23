快訊

台客愛買棉被 韓寢具店老闆：沒台灣人開不了店！

中東衝突恐擴大！台股早盤一度急殺1,082點 台積電拚守1,800元

有錢人都怎麼投資？中東戰火衝擊股市 日專家曝3大應對法

聽新聞
0:00 / 0:00

群益00997A 開募、主動掌握美股全產業行情 發行價每股10元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
00997A主動群益美國增長3大王牌主題與預計持股內容。資料來源：投信官網、2026/03/23
00997A主動群益美國增長3大王牌主題與預計持股內容。資料來源：投信官網、2026/03/23

主動式ETF募集熱潮延續，由群益投信發行的「主動群益美國增長（00997A）」23日開募。是台灣第一檔布局範圍遍及美股全產業的主動式美股ETF，操作上集結當前AI主流的科技七巨頭、擴大網羅受惠AI商機之強勢增長股、及非科技業的未來潛力增長股等美股三大王牌主題，採333黃金比例配置，全方位掌握美股多元產業的輪動機會與增長行情。

00997A預計在4月14日掛牌上市，IPO每股發行價格為10元，採取季配息機制，成立日起滿四十五日（含）後，預計按每年1、4、7、10月除息。

群益投信主動式ETF研究團隊表示，自2月底以來受美伊衝突加劇地緣風險，能源價格攀升提高市場對於經濟前景的擔憂，令全球股市震盪劇烈，消息面變化也牽動市場投資情緒，不過美股表現相對其他股市而言有撐，主要基於其經濟與企業獲利保有韌性，加上投資題材多元，資金得以於不同類股間輪動配置下，進而支撐美股表現，期間包括能源股、公用事業股、非必須消費股、工業股等反倒逆勢走升，這也突顯出在市場波動與類股輪動下，投資組合靈活調整的重要性。主動式美股ETF因能隨趨勢和市況動態調整配置，更是現階段投資人想掌握美股脈動、卡位下一輪行情的建議工具。

主動群益美國增長經理人吳承恕表示，受地緣政治干擾，VIX恐慌指數近日一度竄升至接近30，回顧歷史經驗，市場慌亂時往往是更好的進場時點，且以往美國海外重大軍事行動，對於美股中長期表現影響有限。觀察近20年VIX指數高於25時布局美股，後續平均表現可期，S&P500指數後一月上漲1.6%、後三月上漲5.2%、後六月漲10.2%，具備題材性與成長性雙優勢的NASDAQ-100指數同期間漲幅更突出，分別上漲2.4%、7.9%、15.1%。

吳承恕進一步指出，在投資布局方面，AI趨勢未變下，美股科技巨頭今年EPS預估年增率上看21%，優於整體美股表現，料持續為資金布局重點。其他同享AI商機的科技強勢增長股如：AI決策系統、資料儲存解決方案等個股表現亦可期待。此外，非科技股中，不乏優質潛力增長產業，包括；航太工業、數位金融等也都不容小覷，表現值得持續關注。

地緣政治 美伊衝突 IPO

延伸閱讀

主動式美股ETF 靈活操作

原油 ETF 中東戰事推升行情 期街口布蘭特正2單周勁揚12.8%

美股健康輪動 法人喊低接

IPO 超級日3月23日五檔 ETF 開募 主動式美股、台股、金融股債登場

相關新聞

中東戰爭引爆貨幣大戰 央行：美元地位短期難撼動

中東戰事升溫、伊朗封鎖荷莫茲海峽，帶動國際油價上揚，伊朗甚至評估讓人民幣結算油輪通過海峽，再度引發美元與人民幣結算貨幣的競爭。不過，中央銀行最新理監事會資料指出，雖然地緣政治與政策不確定性可能推升相關討論，但在全球金融市場實際運作下，去美元化難以成形，美元地位短期內仍難撼動。

台股太吸金 外幣存款年增率連4跌

國際美元強勢，加上利率維持相對高檔，不過，國內外幣存款成長動能明顯轉弱。中央銀行統計，外幣存款年增幅連續四年下跌；今年前兩個月持續下滑，金融圈人士透露，關鍵在於台股近兩年表現太過強勢，即便美元存款利率有撐，也擋不住民眾資金調度投入台股。

中東戰事未見緩和…避險情緒升溫 台幣本周恐回測32元

中東戰事未見緩和，避險情緒升溫，銀行主管分析，美元指數預期仍將在100上下震盪，新台幣兌美元本周料繼續測試32元整數關卡。在國際美元走勢、外資進出與台股表現尚未明顯轉強前，新台幣後續不排除維持31.9元至32元附近震盪整理，32元整數關卡將成為市場重要觀察指標。

境外金融中心獲利大躍進 元月賺109億元 年增43% 近五年新高

境外金融中心1月獲利開紅盤。據金管會統計，2026年1月3O稅前盈餘3.47億美元（以1月底新台幣匯率31.468元計算，約新台幣109.1億元），寫近五年單月新高，年增43%，主因美國降息帶動資金成本下滑及亞資中心效益發酵。

OIU保費收入 一月抵三年

境外保單買氣旺，國際保險業務分公司（OIU）業績跳增。據金管會統計，2026年1月新契約保費收入1,126萬美元，為七年來最高，一舉超越2023年至2025年三年合計942萬美元，呈現「一個月抵三年」的爆發力。

美元短期定存利率衝10% 滙豐、王道、凱基3月底前都有優利

中東戰爭爆發、美國關稅事件引發全球貿易情勢緊張和投資決策上面臨巨大不確定性，各國股市更是上沖下洗，銀行為滿足民眾資金避險需求，加碼推出短期美元存款方案。其中滙豐銀行、王道銀行、凱基銀行等的方案都只到3月底，最高年利率上看10%，民眾可把握機會。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。