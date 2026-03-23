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澳洲央行開升息第1槍引關注 銀行推澳幣定存年利率上看10%
中東衝突未解，金融市場正著手因應這場戰事可能打到第二季的可能性，而近來傳統避險策略失靈，不少資金將目光放向澳幣，而澳洲央行（RBA）日前宣布將現金利率調升1碼（0.25個百分點）至4.1%，為連續第二個月升息，以應對頑固通膨與伊朗戰事升溫推高的能源成本壓力。為了滿足民眾多元資金配置需求，不少銀行都推出澳幣定存專案，如滙豐銀澳幣定存7天期享10%優惠，台新銀則推出澳幣14天期最高年利率7%方案。
滙豐銀即日起至3月31日，針對合格卓越理財客戶以非定存承作幣別資金換匯後辦理專案，可享7天期年利率10%優惠，單筆最低承作金額為等值美金3萬元(含)，每一客戶最高承作總限額為等值美金200萬元（含）。另外，合格卓越理財客戶單筆最低承作金額達澳幣3萬元，即可享3個月期年利率5%優惠，每一客戶最高承作限額為澳幣100萬元，活動同樣3月底截止。
台新銀行推出匯好利3換匯外幣定存專案，民眾於3月31日前以網路銀行或行動銀行承作外幣定存，最高可享澳幣14天期年利率7%優惠，單筆起存額為澳幣5萬元以上，存澳幣1000元至5萬元(不含)，可享14天期年利率5至6%優惠，活動3月底截止。
永豐銀行推出換匯優利定存，民眾透過活動網頁、網路銀行、行動銀行、大戶APP、臨櫃申請等多元方式申辦，可享澳幣7天期年利率6.3%、14天期年利率3.7%、1個月期年利率2.7%、2個月期年利率2.1%優惠，起存額為澳幣100元以上。
台北富邦銀行即日起至3月31日止，推出Fubon+換匯定存活動，民眾以新台幣換匯並辦理定存，可享澳幣14天期年利率6%、1個月期年利率3.6%優惠，單筆申辦金額為澳幣1000元以上。
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