資金避風港 短天期美元定存年利率上看10% 「這幾家」優惠3月底截止

中東戰爭爆發、美國關稅事件引發全球貿易情勢緊張和投資決策上面臨巨大不確定性，各國股市更是上沖下洗，銀行為滿足民眾資金避險需求，加碼推出短期美元存款方案。其中滙豐銀行、王道銀行、凱基銀行等的方案都只到3月底，最高年利率上看10%，民眾可把握機會。

滙豐銀行即日起至3月31日止，針對該行「合格卓越理財」客戶，推出外幣換匯定存，單筆承作等值3萬美元以上，可享美元定存7天期年利率10%，最高承作總限額為等值200萬美元。針對首次開立「卓越理財尊尚」及「卓越理財」帳戶之客戶，可享3個月期年利率7%優惠，單筆最低承作金額為3萬美元。

王道銀行即日起至3月31日止針對新戶，自成功開戶日起至4月30日止，可享美元一個月期定存年利率8.8%優惠，單筆起存金額為美元1,000元（含）整，單筆最高上限為美元15,000元（含）整，每人限存一筆。另外，舊有客戶以新資金承作美元定存，可享3個月期固定年利率4.6%優惠，單筆起存金額為300美元(含)整，單筆上限金額為10萬美元(含)整，活動期間每人可存30筆。

凱基銀行推出換匯優存專案，同樣於3月31日截止，民眾透過行動銀行通路可享美元14天期年利率8.8%優惠，單筆最低承作金額為1000美元；另外，針對高資產客戶推出3個月期年利率6%優惠，起存額10萬美元(含)以上，一般新戶亦有3個月期年利率5%優惠，起存額100萬美元(含)以上。

台新Richart於4月1日前，推出美元新資金定存優利方案，包含3個月期最高4.8%、1個月期最高6%年利率。台新銀行指出，以最受客戶青睞的1個月期美元定存6%優利方案為例，若存滿10,000美元，期滿可領約新臺幣1,550元利息，適合需短期資金靈活調度、快速創造收益的需求。

台北富邦銀行即日起至3月31日止，推出Fubon+換匯定存活動，民眾以新台幣換匯並辦理定存，可享美元14天期年利率4.6%優惠，單筆申辦金額為1000美元以上。

將來銀行推出新資金美元定存方案，即日起至6月30日，符合資格存戶可於該行APP開立本專案定存，可享3個月期固定年利率4％優惠，每人不限筆數，每筆可存金額為美元100元至美元2萬元，每位客戶可承作總金額30萬美元。