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中東戰事未見緩和…避險情緒升溫 台幣本周恐回測32元
中東戰事未見緩和，避險情緒升溫，銀行主管分析，美元指數預期仍將在100上下震盪，新台幣兌美元本周料繼續測試32元整數關卡。在國際美元走勢、外資進出與台股表現尚未明顯轉強前，新台幣後續不排除維持31.9元至32元附近震盪整理，32元整數關卡將成為市場重要觀察指標。
新台幣兌美元匯率上周五（20日）盤中再度測試32元整數關卡，最低觸及32.025元，尾盤貶幅收斂，收在31.97元，改寫逾十個半月低點。
市場關注本周是否持續測試32元，成為匯市多空攻防焦點。銀行主管認為，外資態度將是最大關鍵。
銀行主管指出，中東戰事延燒，美國與以色列對伊朗的衝突已進入第三周，伊朗除了對波斯灣各地能源基礎設施發動攻擊，現在還威脅攻擊以色列、美國及其盟友在中東的能源、資訊科技與海水淡化設施，恐影響高達1億人。而對台灣影響更嚴重的則是荷莫茲海峽遭封鎖，天然氣、石油運輸受阻。
國際油價走高，市場避險需求轉強，資金持續流向美元資產，而龐大資金匯出，使匯市供需明顯失衡，是近日新台幣走貶主因。
中央銀行總裁楊金龍日前表示，3月以來外資匯出金額龐大，一面倒撤出，導致新台幣有點趨貶傾向。
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