中東戰事未見緩和…避險情緒升溫 台幣本周恐回測32元

中東戰爭爆發、美國關稅事件引發全球貿易情勢緊張和投資決策上面臨巨大不確定性，各國股市更是上沖下洗，銀行為滿足民眾資金避險需求，加碼推出短期美元存款方案。其中滙豐銀行、王道銀行、凱基銀行等的方案都只到3月底，最高年利率上看10%，民眾可把握機會。

2026-03-23 01:26