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OIU保費收入 一月抵三年

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

境外保單買氣旺，國際保險業務分公司（OIU）業績跳增。據金管會統計，2026年1月新契約保費收入1,126萬美元，為七年來最高，一舉超越2023年至2025年三年合計942萬美元，呈現「一個月抵三年」的爆發力。

回顧過去，OIU從2017年寫下銷售高峰後快速降溫，當年新契約保費達1.67億美元、銷售477件，但隨商品吸引力不足與通路受限，業績逐年滑落，2022年全年僅賣出三件，幾近停滯。

轉折出現在2025年。在亞資中心政策帶動下，壽險業經營OIU業務所得延長十年免稅至2035年底，搭配法規鬆綁，成為市場重啟關鍵。

同時，商品端全面升級，壽險業陸續推出指數型萬能壽險、利變型保單等新商品，鎖定高資產海外客群，提升產品競爭力，帶動保單吸引力回升。

通路面也出現突破。OIU結合高雄資產專區銀行，開放保費融資與保單質借，並串聯OBU、OSU跨業共銷，從過去「單打獨鬥」轉向「集團整合」，放大跨境金融協同效益。

OIU進入2026年後動能明顯加速，1月單月即賣出六件，保費收入達1,126萬美元，無論件數或金額均寫近七年單月新高。

商品 保費 業績

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